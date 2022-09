Meteo: Ciclone Artico. Allerta Lombardia e Liguria, Ecco il dettaglio con le previsioni

Maltempo, oggi allerta arancione in Lombardia e Liguria Gialla in 9 regioni. Cade elicottero a Cervinia, un morto



Torna il maltempo sull'Italia. Per la giornata di oggi sono previsti piogge e venti forti, in particolare sulle regioni centrosettentrionali. Decretata l'allerta arancione in Lombardia e Liguria. Quella gialla invece in altre nove regioni: Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Sardegna, Umbria e Veneto. Un morto e un ferito grave nello schianto di un elicottero privato ieri sera sopra Cervinia.



Il meteo nel dettaglio

Sono già in atto forti piogge su alcune regioni del nostro Paese per effetto di una perturbazione atlantica sospinta da un vortice ciclonico di origine artica. Tuttavia il peggio arriverà nelle prossime ore quando la formazione di un minimo di bassa pressione sul nord Italia fornirà ulteriore energia al fronte perturbato.

Ma vediamo più nel dettaglio costa sta accadendo e dove colpirà maggiormente questo nuovo peggioramento del tempo.

In queste ore piogge a tratti intense stanno colpendo alcune aree del Nordovest in particolare la Liguria dove rovesci anche temporaleschi vengono segnalati nelle zone di Genova, nel savonese e nell'imperiese. Precipitazioni moderate sono in atto anche sulla Lombardia come a Milano e su molti tratti dei rilievi alpini piemontesi, valdostani e lombardi dove si segnalano inoltre nevicate sopra i 1700m. Fenomeni meno intensi invece bagnano alcuni tratti del Nordest e le aree interne della Toscana.

Come detto però, la situazione meteorologica sarà destinata a peggiorare ulteriormente. Nel corso della mattinata il maltempo si sposterà praticamente su tutte le regioni settentrionali fatta eccezione per l'Emilia orientale, la Romagna e il basso Veneto.

Le cose andranno meglio al Centro-Sud salvo per qualche piovasco su Toscana e Lazio.

Nel pomeriggio la perturbazione continuerà a scaricare forti piogge anche carattere di nubifragio sulle medesime aree del Nord specie su Liguria di centro-levante, in Lombardia soprattutto sui rilievi con forti nevicate sopra i 1500m di quota.

In seguito la fase più attiva del maltempo si muoverà verso levante e sul calar del sole raggiungerà gran parte del Nordest e molti tratti del Centro in particolare la Toscana, l'Umbria e il Lazio.

Da segnalare un deciso rinforzo dei venti di Scirocco che spazzeranno in particolare l'area tirrenica e il medio e basso Adriatico. Qui ovviamente ci attendiamo un deciso rinforzo del moto ondoso.

Infine vi segnaliamo che sulla base dei fenomeni previsti e in atto, il Dipartimento della Protezione Civile, ha emesso per la giornata di Lunedì 26 Ottobre un' allerta arancione su buona parte della Lombardia e sulla Liguria centrale e di Levante. Valutata inoltre allerta gialla in Umbria, nel Lazio, in Sardegna, sul restante territorio della Liguria e su settori di Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Abruzzo.



Previsioni della settimana



L'inizio di questa settimana sarà condizionata inizialmente da un ciclone artico pronto a riportare sull'Italia forti piogge, vento e pure la neve sui rilievi alpini.

Vediamo subito nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni per i prossimi giorni.

La giornata di Lunedì si aprirà all'insegna del tempo molto instabile per alcune regioni. Già dalla mattina molti settori del Nord saranno sotto nubi, piogge e qualche rovescio temporalesco. Sotto osservazione la Valle d'Aosta, il Piemonte, tutta la Liguria e la parte più settentrionale della Lombardia.



Nel corso della giornata il maltempo si estenderà poi verso il Nordest colpendo soprattutto le aree montuose dove i fenomeni potranno risultare di forte intensità con locali nubifragi. Sempre sui rilievi alpini tornerà a cadere la neve intorno ai 1700m di quota (in calo fino a 1400 in serata).



Ma le nubi e le piogge non si limiteranno però ad interessare solo le regioni settentrionali, ci sarà spazio per il brutto tempo anche sulla Toscana settentrionale e sulla Sardegna (dal pomeriggio), mentre sul resto del Paese il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo salvo per qualche pioggia in arrivo verso sera su Umbria e Lazio.

Nel corso della notte successiva, il maltempo comincerà ad avanzare ulteriormente verso levante. Martedì lo troveremo concentrato soprattutto sul Nordest con piogge sparse e nevicate sui rilievi a quote anche prossime ai 1000-1100m con accumuli anche abbondanti. Comincerà a migliorare invece al Nordovest e su molti tratti del Centro. Viceversa, assisteremo ad un peggioramento sul Mezzogiorno dove la giornata trascorrerà all'insegna delle piogge sparse con fenomeni localmente intensi sui litorali campani e calabresi. Qui non possiamo escludere anche qualche forte temporale che potrebbe provocare qualche tromba marina. Maltempo atteso inoltre sulla Sicilia, Isole Eolie e settori centro-meridionali della Puglia.



Da segnalare inoltre che, sempre tra lunedì e Martedì, è atteso un deciso rinforzo dei venti dai quadranti meridionali ed un conseguente aumento del moto ondoso specie sul lato tirrenico.

Tuttavia, la nuova settimana, non sarà accompagnata solo dal brutto tempo. In seguito a questa fase piuttosto turbolenta, da ovest si avvicinerà all'Italia una vasta area di alta pressione. Dopo un Mercoledì ancora incerto per le estreme regioni meridionali, da Giovedì tornerà la stabilità atmosferica su tutto il Paese intenzionata a perdurare fino al prossimo weekend. (iLMeteo

Attendiamo ovviamente ulteriori conferme.