Meteo: città in fiamme - allerta caldo massima. ecco dove e tutti i dettagli. Il ministero della salute mette in guardia l'italia, 15 città da bollino rosso sabato

Con il caldo che sta soffocando l'Italia, aumentano le città da 'bollino rosso', dove il rischio per la salute riguarda non solo i fragili ma tutta la popolazione. Secondo il bollettino del ministero della Salute, l'allerta di livello 3, la più elevata, riguarderà 15 regioni nella giornata di Sabato 15.

La nostra attenzione si concentra su quanto accadrà nel weekend quando l'atmosfera sarà ormai tornata totalmente stabile. Anzi, da Domenica, l'attuale anticiclone Cerbero passerà il testimone all'ancor più robusto Caronte, colui che ci traghetterà all'interno di quella che risulterà la fase più calda di questa prima parte di Estate, con valori attesi da record.



Gli effetti di questa terza fiammata africana si noteranno appunto a partire da Sabato 15 quando non solo il meteo manterrà un assetto votato alla totale stabilità, ma anche i termometri non staranno fermi a guardare, subendo un'impennata su tutto il Paese. BOLLINO ROSSO a Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo si aggiungeranno fra 24 ore Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia e Messina. Allerta di livello 2 ("bollino arancione") domani in 6 città (Bari, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina e Palermo). Solo Torino sara' in verde, pari a un rischio 0.

Sarà questo il preludio ad una prossima settimana incandescente con l'anticiclone Caronte destinato a sgretolare parecchi record di caldo, specialmente sulle regioni centrali e meridionali. Attenzione, su alcune zone la colonnina di mercurio potrebbe salire addirittura verso i 50°C! Di questo però vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)





In aggiornamento