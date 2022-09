Meteo: da lunedì forti temporali con grandine, estate ko? Leggi le novità

L'anticiclone africano Lucifero inizierà a dare nuovamente segnali di affaticamento e nel corso della prossima settimana lascerà spazio al ritorno di temporali con grandine, ad un generale e progressivo calo termico e ad un conseguente, ma presunto KO dell'estate.

Una situazione ben diversa dall'attuale insomma dove sole e caldo dominano quasi indisturbati su tutto il Paese attualmente sotto una bollente e stabile atmosfera da piena estate.

Cerchiamo dunque di capire a grandi linee cosa accadrà nei prossimi giorni e soprattutto se l'estate sarà davvero arrivata al presunto capolinea.



Tra lunedì 23 e mercoledì 25 una maggior ingerenza temporalesca viaggerà da nord verso sud colpendo dapprima i rilievi alpini, le pianure del Nordest per poi scendere rapidamente verso le regioni adriatiche e concludendo il suo viaggio su alcuni tratti del Sud. Soprattutto ad inizio settimana i temporali che colpiranno le zone del Nord potranno assumere carattere di forte intensità anche con locali grandinate.



In questo frangente, dove l'alta pressione sarà in evidente difficoltà, anche le temperature ne approfitteranno per tornare a perdere alcuni gradi e rientrando così all'interno della media del periodo specialmente al Centro-Nord.

In seguito, nonostante ciò, da giovedì 26 il quadro meteorologico farà di tutto per tornare stabile e caldo ed anche se il sole tornerà a tratti protagonista, le temperature continueranno a mantenere un comportamento decisamente più consono alla stagione.

Sarà dunque giunto il momento di dire addio all'estate? Non proprio! Diciamo che potremo forse dire addio al volto più caldo dell'estate quello fatto di valori eccezionalmente elevati per il nostro Paese e sicuramente più adatti agli standard climatici delle latitudini più meridionali.



Sul quello che sarà dunque il futuro della stagione estiva, conviene attendere ancora qualche giorno per vedere più nel dettaglio cosa ci propongono i nuovi aggiornamenti. (iLMeteo)

