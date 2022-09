Meteo: Da Lunedì gelo, poi Ciclone con Neve in Pianura. Previsione su Nord, Centro, Sud e Isole

Ulteriori conferme in vista della nuova settimana, l'inverno ha deciso di fare sul serio. Da lunedì infatti sull'Italia soffieranno venti freddi che porteranno un clima di gelo su molte regioni, poi da mercoledì il Paese sarà raggiunto da un ciclone invernale che porterà la neve anche in pianura. Scopriamo subito le previsioni giorno per giorno.

Nel corso della giornata di lunedì 23 una massa d'aria molto fredda di origine polare dilagherà praticamente su tutto il Paese.

Col passare delle ore ci aspettiamo un aumento dell'instabilità al Centro-Sud con il ritorno della pioggia e di nevicate sui rilievi appenninici, a tratti anche fino a quote collinari sui versanti adriatici. Possibili dei temporali dal pomeriggio tra Calabria e Sicilia. Più soleggiato al Nord, seppur in un contesto decisamente più freddo e ventoso.

Martedì 24 il peggioramento entrerà nella fase clou con il rischio concreto di nevicate fin sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise e su quelle settentrionali della Puglia, un evento davvero eccezionale vista la stagione ormai avanzata. Il tutto sarà accompagnato da fortissimi venti dai quadranti settentrionali che andranno ad acuire la sensazione di freddo. Attese piogge anche sui settori ionici siciliani e calabresi.

La nostra attenzione poi si sposta a mercoledì 24 quando l'afflusso di aria fredda andrà ad alimentare un pericoloso vortice ciclonico in risalita dal Nord Africa. Per questo motivo le condizioni sono previste in forte peggioramento sulla Sicilia e poi sul resto del Sud con temporali, nubifragi e nevicate, a tratti copiose, fino a bassa quota in Campania e Basilicata. Entro la serata peggiorerà anche sulle regioni adriatiche, con neve oltre i 200 metri di quota.

Giovedì 26 il maltempo investirà tutta l'Italia, con possibili nevicate fin sulle pianure di Emilia Romagna, alto Veneto e Lombardia centro orientale. Altrove avremo forti precipitazioni anche a carattere temporalesco, in particolare su Calabria e Sicilia.

Successivamente, a causa della distanza temporale, le incertezze aumentano, tuttavia dovremo molto probabilmente fare ancora i conti con piogge e freddo fuori stagione anche per buona parte dell'ultimo weekend di marzo. (Notizia segnalata da (iLMeteo)