Meteo: da lunedì raffica di piogge e anche improvvisi nubifragi. Ecco dove. I dettagli

La nuova settimana si aprirà con un lunedì già assai turbolento e caratterizzato da una sfilza di piogge e locali nubifragi su alcune regioni.



L'assaggio d'estate che per pochi giorni ha avvolto praticamente tutto il nostro Paese ha già lasciato spazio ad una nuova parentesi di tempo capriccioso. L'Anticiclone africano infatti, dopo averci praticamente illuso, ha perso di energia ed una perturbazione temporalesca ne ha subito approfittato per riportare nubi, rovesci e temporali soprattutto sulle regioni del Nord.



Come spesso abbiamo ribadito, la stagione primaverile appena conclusa ma pure questo inizio dell'estate meteorologica, sono state caratterizzate da continui alti e bassi come non avveniva da parecchio tempo. A conti fatti la ragione va ricercata proprio nella scarsa energia da parte dell'alta pressione che non riesce ancora a conquistarsi il dominio in area mediterranea.



Questa incertezza sul fronte meteorologico ci accompagnerà anche per gran parte della nuova settimana destinata a trascorrere sempre con il classico e dispettoso temporale dietro l'angolo su molte regioni.



Vediamo allora più nel dettaglio come si comporterà il tempo per i prossimi giorni.

Partendo dalla giornata di lunedì 7 Giugno ecco che il meteo continuerà a fare tanti capricci.



Rovesci e temporali saranno all'ordine del giorno soprattutto nelle ore pomeridiane su gran parte dell'arco alpino, prealpino e su molti tratti di pianura specie su quelle del Triveneto. Localmente i fenomeni potranno anche risultare di forte intensità con improvvisi nubifragi e grandinate.



Non andranno meglio le cose nemmeno al Centro dove a farne le maggiori spese in termini di maltempo saranno in particolare le aree interne e la dorsale appenninica, dalla Toscana, alle Marche e dall'Umbria fino al Lazio e all'Abruzzo.



Anche qui sono attesi temporali forti. Sempre nel pomeriggio alcuni focolai temporaleschi raggiungeranno il Mezzogiorno specie la Campania, la Basilicata e la Puglia, mentre su Calabria e sulle due Isole Maggiori il meteo sarà più tranquillo e in parte anche soleggiato.



Martedì 8, nonostante una minor ingerenza dei temporali sulle pianure del Nord, la situazione non cambierà di molto con una frequente attività temporalesca più diffusa nel pomeriggio specialmente a ridosso dei rilievi alpini e prealpini e a scendere su molti tratti del Centro-Sud. Fenomeni anche intensi sono attesi sui rilievi campani, della Basilicata fino al nord della Calabria. Tempo ancora asciutto invece sulle due isole Maggiori.



In seguito da mercoledì 9 la pressione comincerà timidamente ad aumentare ma il quadro meteorologico generale continuerà fino al weekend ad essere caratterizzato da una sorta d'instabilità latente possibile su tutte le regioni. In poche parole, soprattutto i pomeriggi, sverranno spesso minacciati dallo sviluppo di improvvisi temporali che penalizzeranno in primis le aree montuose ma con occasionali sconfinamenti verso le aree pianeggianti e i litorali specie quelli tirrenici.

Vista la forte dinamicità ed imprevedibilità atmosferica, vi consigliamo vivamente di seguire con maggior attenzione i prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

