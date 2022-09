Meteo: da oggi tregua, poi arriva vortice atlantico con pioggia e neve. Le previsioni

Sarà solamente una breve tregua quella che caratterizzerà l'Italia nella giornata di martedì 19, della durata di non più di 48 ore. Successivamente, infatti, un vortice atlantico riporterà le piogge su molte delle nostre regioni.

Ma andiamo con ordine dunque con ordine e cerchiamo di capire nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni per la tutta la settimana appena iniziata.



Come accennato, da martedì 19 vivremo una breve pausa dal maltempo, grazie ad un moderato e temporaneo aumento della pressione che avvolgerà praticamente tutto il Paese. Nonostante i venti inizieranno già a ruotare dai quadranti occidentali, farà ancora un po' freddino durante le ore notturne e in prima mattinata, soprattutto al Nord e nelle vallate interne del Centro, dove i termometri scenderanno ancora di qualche grado sotto lo zero. Da segnalare, inoltre, la possibilità di qualche banco di nebbia sulla Val Padana.



Nel corso di mercoledì 20 a circolazione generale subirà un ulteriore e deciso cambiamento. Nel letto delle correnti meridionali inizierà ad avvicinarsi una perturbazione pronta a riportare nubi e precipitazioni al Centro-Nord, ad iniziare dalla Liguria di levante, per poi estendersi, sia pure occasionalmente, al resto dei settori.



Ma sarà in seguito che il tempo subirà un più deciso peggioramento con la perturbazione che farà il suo ingresso sul nostro Paese. Tra giovedì 22 e venerdì 23 il tempo andrà sensibilmente peggiorando, soprattutto al Centro-Nord, con piogge, temporali e pure con il ritorno della neve sui rilievi alpini, intorno ai 7/800 metri e su quelli appenninici, mediamente sopra i 1400 metri in quanto i termometri, nonostante i capricci del meteo, sono destinati ad aumentare, soprattutto nei valori minimi.



Ad eccezione della Campania, dove ci attendiamo piogge a tratti anche forti, rimarrà più ai margini del brutto tempo il resto del Sud dove, oltre ad un'atmosfera più asciutta, il clima risulterà più mite rispetto al resto dell'Italia.



Se tutto verrà confermato, il meteo parrà poi destinato a rimanere instabile anche per gran parte del prossimo weekend. Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

