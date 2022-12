Meteo: da Santo Stefano anticiclone africano più potente, ecco i dettagli fino a San Silvestro. Da oggi lunedì 26 Dicembre, giorno di Santo Stefano, l'anticiclone africano prenderà ulteriore potenza su tutto il bacino del Mediterraneo.

Prepariamoci dunque ad un inizio di settimana sotto il segno della stabilità atmosferica con condizioni meteo a tratti anche soleggiate per alcune regioni del Paese e dove le temperature sono previste ben oltre le medie climatiche di riferimento, con punte massime durante il giorno fin verso i 15/20°C specie al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori.

Si tratta di un fatto piuttosto insolito visto che ci troviamo nel cuore di uno dei periodi statisticamente e climaticamente più freddi dell'anno; non è escluso che si possa battere addirittura qualche record di temperatura massima per il mese di Dicembre.

Anche nei giorni successivi avremo bel tempo, salvo per il rapido passaggio tra Giovedì 29 e la prima parte di Venerdì 30 Dicembre di una veloce perturbazione che porterà qualche pioggia in particolare su Liguria di Levante, Toscana ed in maniera più isolata anche sulla Romagna.

Successivamente, dopo questo blando fronte instabile, l'anticiclone africano tornerà grande protagonista sul bacino del Mediterraneo; ed anzi proprio in vista di San Silvestro si rafforzerà sempre di più garantendo un'estrema stabilità atmosferica su tutto il Paese e, ancora una volta, con valori termici ben sopra le medie del periodo.

Queste in sintesi le novità in vista della parte finale di questo anomalo 2022, che passerà allo storia come l'anno più caldo di sempre (dal 1800, da quando si effettuano le misurazioni). Insomma, qualcosa a livello atmosferico si è definitivamente rotto, segno evidente dei cambiamenti climatici in atto con effetti sempre più dirompenti anche sull'Italia. (iLMeteo)

