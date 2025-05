Meteo, dal caldo eccezionale ai nubifragi in pochi giorni: Andrea Garbinato spiega l’inizio di maggio 2025

ROMA – Un maggio dal volto doppio: dopo un avvio eccezionalmente caldo, l’Italia si prepara a un brusco cambio di rotta, con l’arrivo di piogge, temporali e temperature in calo. A spiegare l’evoluzione meteo in atto è Andrea Garbinato, meteorologo e responsabile redazionale del sito iLMeteo.it, che sottolinea come dietro a questo repentino ribaltone ci sia un fenomeno raramente discusso in primavera: il Final Warming.

Un marzo stratosferico: il Final Warming più precoce degli ultimi anni

Il 2025 ha registrato uno dei Final Warming più anticipati della storia recente, secondo solo a quello record. Il 9 marzo, infatti, un intenso riscaldamento improvviso della stratosfera ha causato la cosiddetta "rottura del vortice polare". Un evento che ha contribuito a modificare la circolazione atmosferica fino alle medie latitudini, influenzando direttamente il tempo in Europa, Italia compresa.

“Non è comune – spiega Garbinato – parlare di vortice polare e riscaldamenti stratosferici a primavera inoltrata. Ma la dinamica atmosferica in corso è ancora condizionata da quell’evento, che ha lasciato in eredità un’atmosfera molto instabile”. I Final Warming primaverili, infatti, possono favorire la formazione di strutture bloccate: da un lato anticicloni stazionari e ondate di calore, dall’altro depressioni isolate in quota (cut-off) capaci di generare episodi di maltempo persistente.

Previsioni meteo 5-12 maggio: cedimento dell’anticiclone e ritorno dei temporali

Dopo la prima fiammata estiva dei primi giorni di maggio, le previsioni indicano un importante cambio di regime atmosferico a partire dal 5 maggio. I modelli meteorologici mostrano un cedimento dell’anticiclone che ha dominato la scena europea, con il ritorno di correnti instabili sul bacino del Mediterraneo.

“Ci aspettiamo – continua Garbinato – un’anomalia negativa di geopotenziale in quota, ovvero la formazione di aree di bassa pressione. Questo aumenterà la probabilità di temporali intensi e precipitazioni sopra la media, in particolare su Italia, Balcani e Penisola Iberica.”

Il contrasto termico tra l’aria calda preesistente e le masse d’aria più fresche in arrivo potrà favorire fenomeni anche violenti: nubifragi, grandinate improvvise e forti colpi di vento. Le temperature torneranno su valori più consoni alla stagione, con un calo più marcato al Centro-Nord Europa.

Seconda decade di maggio ancora instabile: prolungamento dei fenomeni

Le proiezioni dal 12 al 19 maggio non mostrano significativi miglioramenti. Anzi, l’anomalia positiva di precipitazioni sul Mediterraneo centrale e orientale persiste, segnale che le correnti instabili continueranno a interessare gran parte dell’Europa meridionale.

“La primavera 2025 – conclude Garbinato – si conferma dinamica, caratterizzata da forti contrasti atmosferici e una circolazione che potrebbe favorire episodi estremi in rapida successione. Un esempio perfetto di quanto la meteorologia sia legata a dinamiche globali come il comportamento della stratosfera”.