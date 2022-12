Meteo: dall'Immacolata Forte peggioramento con Piogge intense e Neve fino in Pianura, i dettagli. Nonostante nei prossimi giorni sia attesa una tregua dal maltempo che ultimamente ha attanagliato gran parte del nostro Paese, all'orizzonte si profila già un nuovo peggioramento del tempo che tra l'altro arriverà proprio in concomitanza con il Ponte dell'Immacolata e che riporterà non solo la pioggia, ma anche la neve e questa volta fin quasi in pianura.

Non ci sono dunque ancora buone notizie per gli amanti delle belle giornate di sole. Nonostante gli sforzi dell'alta pressione di riconquistare il nostro Paese, i suoi tentativi saranno premiati solo in parte, a favore di una piccola porzione del nostro territorio.

Fino a tutto Mercoledì 7, le regioni meridionali e parte di quelle settentrionali godranno in realtà di un contesto asciutto, anche condito da qualche generosa schiarita, mentre residui rovesci potranno ancora interessare il Centro e segnatamente la Toscana, l'Umbria e le Marche con qualche sconfinamento possibile dei fenomeni fin verso il Lazio settentrionale: su queste regioni sarà opportuno tenere un ombrello a portata di mano.

Ma la nostra attenzione si concentra al giorno della Festa dell'Immacolata quando una nuova e intensa perturbazione raggiungerà l'Italia con fare minaccioso, provocando, già dal pomeriggio di Giovedì 8 Dicembre, un aumento deciso delle nubi e le prime piogge, prima al Nordovest e poi entro sera anche sui settori tirrenici del Centro.



Le cose si complicheranno ulteriormente nel corso della successiva notte quando la pioggia si farà davvero intensa al Nordovest, in particolare su basso Piemonte e Liguria dove saranno anche possibili dei nubifragi. Le precipitazioni, tuttavia, sono destinate a coinvolgere rapidamente anche il resto del Centro-Nord.



Occhio alla neve che inizierà a cadere copiosa sulle Alpi occidentali e, verso la tarda notte e le prime luci di Venerdì 9, anche a quote bassissime sul Piemonte, con fiocchi che localmente potrebbero scendere fino in pianura.

Sarà questo il preludio a un Venerdì piuttosto burrascoso. La vigilia del weekend sarà infatti caratterizzata da forti piogge su quesi tutto il Centro-Nord, con rischio di fenomeni anche temporaleschi sulla Liguria e sulle regioni tirreniche. Continuerà inoltre a nevicare sui rilievi alpini, a quote medie, mentre sull'Appennino eventuali fenomeni nevosi saranno relegati alle sole cime più elevate. Il rinforzo dei venti di Scirocco, infatti, provocherà un generale rialzo delle temperature, specialmente in quota.



Per avere un quadro maggiormente esaustivo della distribuzione e dei quantitativi di pioggia, vi mostriamo qui sotto la cartina delle precipitazioni previste per Venerdì 9 Dicembre: nelle aree colorate di fucsia potranno cumularsi anche 100 mm di pioggia(100 litri per metro quadrato); in quelle blu scuro potremmo avere fino a 40 mm, mentre nelle zone evidenziate con il blu chiaro e l'azzurro i quantitativi saranno decisamente inferiori.

Ci sarà poi una fetta del Paese che di precipitazioni ne vedrà davvero poche: ci riferiamo al Sud dove gran parte della giornata trascorrerà all'insegna della nuvolosità irregolare e di un tempo asciutto e solo tra il tardo pomeriggio e la serata il meteo inizierà a dare segnali di peggioramento, a partire dalla Campania. (iLMeteo)

In aggiornamento