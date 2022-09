Meteo: Domenica delle Palme tra cambio dell'ora e un anticiclone africano. L’evoluzione

La Domenica delle Palme sarà contrassegnata non solo dal cambio dell'ora, ma anche da un anticiclone africano sempre più vicino al nostro Paese. Vediamo dunque quali saranno le conseguenze.

Scatta l'ora legale alle due di notte, metteremo la lancetta avanti di un'ora. Se da un lato tuttavia dormiremo un'ora in meno, avremo comunque il vantaggio di dormire ore di sonno decisamente tranquille in quanto non saremo certo svegliati dai rumori della pioggia , del vento o da qualche forte temporale. Una figura di alta pressione di origine africana infatti, sarà sempre più vicina al nostro Paese pronta a mantenere lontane le perturbazioni atlantiche.

Entrando più nel dettaglio, ecco che nella prima parte del mattino, il giorno di festa sarà solo disturbato da qualche residua nota d'instabilità all'estremo Nordest, eredità della debole perturbazione sopraggiunto ad inizio weekend. Da segnalare inoltre qualche banco di nebbia nottetempo e nelle prime ore del mattino su alcuni tratti della Val Padana, ma in rapido dissolvimento col passare delle ore.



Tanto sole e cieli per lo più sgombri da nubi sul resto del Paese salvo per qualche velatura di passaggio sulle regioni interne del Centro.

Nel corso della giornata il quadro meteorologico si manterrà sempre stabile e soleggiato sulle regioni del Centro-Sud, mentre al Nord saranno ancora presenti un po' di nubi sparse più compatte sulle aree del Triveneto con le ultime residue note d'incertezza sul Friuli Venezia Giulia. Qui la situazione meteo andrà definitivamente migliorando nel corso della serata grazie ad un ulteriore avvicinamento dell'alta pressione al nostro Paese, preludio questo ad un inizio di settimana decisamente più stabile e caldo per tutti. (iLMeteo)

