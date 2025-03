Meteo domenica: rischio pioggia e grandine al nord, clima più mite e ventoso al Sud. ecco le zone a rischio

ROMA – La prima perturbazione collegata al vortice ciclonico Martinho sta attraversando l’Italia, portando piogge e temporali sparsi su diverse regioni. Ma non sarà l’unica: una seconda perturbazione è pronta a entrare in scena nelle prossime ore, con effetti più rapidi e localizzati. Il maltempo, infatti, si concentrerà nella notte tra sabato e domenica, lasciando spazio a una giornata di domenica solo instabile, ma non pienamente perturbata.

Non mancheranno le nubi, ma i fenomeni saranno più discontinui e intermittenti, con rovesci e temporali sparsi, specialmente su alcune aree del Centro-Nord. In compenso, lo scirocco in intensificazione contribuirà a un aumento delle temperature, soprattutto al Sud. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per domenica 23 marzo.

Nord Italia: rovesci intermittenti e neve sulle Alpi

Al mattino, precipitazioni moderate su Lombardia orientale e Triveneto, con focus sul Friuli-Venezia Giulia, ma in attenuazione già entro metà giornata. Nel pomeriggio il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con qualche piovasco isolato sul basso Triveneto. In serata torna l’instabilità con rovesci o locali temporali su Nordovest (Piemonte, Liguria) e nuovamente sul Friuli.

Quota neve: in rialzo sulle Alpi, tra 1300 e 1500 metri.

Centro Italia: instabilità sparsa e rovesci sull’Appennino

Nubi irregolari al mattino, con qualche piovasco sull’Alta Toscana. Sul resto del Centro la giornata sarà prevalentemente asciutta ma con instabilità pomeridiana lungo la dorsale appenninica. In serata si rinnovano precipitazioni sull’Alta Toscana, localmente anche a carattere di rovescio.

Temperature: in lieve rialzo grazie ai venti miti meridionali.

Sud Italia e Isole: mite e ventoso, piogge in arrivo in Sardegna

Condizioni più stabili al Sud, con ampie schiarite alternate a nubi irregolari. Residua instabilità al mattino sui settori peninsulari (Calabria e Campania), mentre in serata arriveranno piogge sulla Sardegna occidentale, a conferma della dinamicità atmosferica legata al secondo impulso perturbato.

Venti: da moderati a forti di scirocco, con raffiche intense su Canale di Sicilia e basso Adriatico.

Mari: molto mossi, agitati il basso Adriatico e lo Ionio.

In sintesi: dove piove domenica?

Mattino: rovesci su Lombardia orientale, Friuli, Alta Toscana e Sud peninsulare. Pomeriggio: piovaschi isolati su Appennino centrale e basso Triveneto. Sera: peggiora su Nordovest, Friuli e Sardegna. Neve: solo sulle Alpi, sopra i 1300 metri.



Tendenza meteo prossimi giorni

L’instabilità domenicale rappresenta una pausa intermedia tra due fasi perturbate. L’inizio della prossima settimana si preannuncia nuovamente instabile, con possibili nuovi affondi ciclonici atlantici. Restano quindi alte le probabilità di ulteriori piogge, temporali e vento forte almeno fino a metà settimana.