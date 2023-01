Meteo: dopo l’anticiclone arriva dalla Russia NìKola, potente nocciolo gelido, ecco l’evoluzione. Febbraio rischia di riservarci davvero tante sorprese, già nella prima decade. Dalla Russia potrebbe infatti arrivare NìKola un potente nocciolo di aria gelida con conseguenze diretta anche per l'Italia, dal 7/8 Febbraio in avanti.

Per capire cosa potrebbe succedere dobbiamo come di consueto allargare il nostro sguardo all'intero scacchiere europeo, dove cioè si muovono le grandi figure atmosferiche. Ebbene proprio verso la fine della prima decade del prossimo mese potrebbe prendere vita una particolare configurazione sinottica in grado di destabilizzare non poco il quadro climatico. Infatti, secondo le ultime proiezioni, l'Anticiclone delle Azzorre potrebbe spingersi fino a latitudini molto elevate, arrivando addirittura a lambire la Scandinavia.

Questo movimento anomalo della bolla anticiclonica metterà verosimilmente in moto un nocciolo di aria gelida, NìKola, che dalla Russia scivolerà come "un fiume d'aria" verso il bacino del Mediterraneo, come mostra la mappa qui sotto: giocoforza, il quadro atmosferico generale volgerà così verso un contesto più freddo.

Si faranno via via più incalzanti i freddi venti nord-orientali che interesseranno buona parte dell'Italia, provocando un brusco crollo delle temperature.

Se ciò dovesse essere confermato è lecito attendersi un clima decisamente freddo con la possibilità pure di nevicate fino a bassissima quota: ovviamente, per i dettagli occorre aspettare ancora qualche giorno, vista la distanza temporale elevata, soprattutto per capire meglio dove potrebbero eventualmente posizionarsi i minimi depressionari provocati dall'ingresso dell'aria fredda e dunque le zone maggiormente a rischio precipitazioni.

Non resta che seguire passo passo questa interessante evoluzione meteo sulla seconda parte dell'Inverno. (iLMeteo)

In aggiornamento