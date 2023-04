Meteo: dopo un 25 Aprile qualche temporale poi caldo africano temperature fino 27-28°C

La prossima settimana il tempo cambierà. Dopo un 25 Aprile anche con temporali, si prepara un vero e proprio ribaltone con il ritorno in grande stile di una fondamentale figura atmosferica. La conferma è appena arrivata con l'ultimo aggiornamento; questa svolta che ci condurrà poi fino a Maggio.

Prima, come detto, dovremo ancora fare i conti con piogge e temporali, almeno fino a Martedì 25 Aprile, a causa del passaggio di un insidioso vortice sospinto da correnti d'aria di origine polare. Maggiormente a rischio precipitazioni saranno le regioni del Nord Est e quelle del Centro (specie versante adriatico) dove anche le temperature si manterranno sotto media di qualche grado rispetto a quanto ci si aspetterebbe in questo periodo.



Solo dopo si registrerà un deciso cambiamento a livello meteo, a partire da Mercoledì 26 (dopo le ultimissime piogge al Sud): l'attore principale di sarà il vasto anticiclone africano che, dall'interno del deserto del Sahara, si allungherà verso l'Europa occidentale e il Mar Mediterraneo, inglobando anche il nostro Paese.



La mappa qui sotto mette bene in evidenza l'origine (zone interne tra Marocco e Algeria) e le caratteristiche intrinseche della massa in questione: si tratta di correnti di aria calda di matrice subtropicale che provocheranno, oltre a un'estrema stabilità atmosferica, con tanto sole, anche un'impennata delle temperature.

Il caldo si farà sentire soprattutto sulle pianure del Nord, sulle regioni tirreniche e sulle due Isole Maggiori.



La seconda mappa che vi proponiamo qui sotto mostra un'Italia tutta colorata di rosso, a indicare che i valori termici massimi si porteranno diffusamente ben oltre le medie climatiche di riferimento con punte massime superiori ai 24/25°C durante le ore pomeridiane. Addirittura sono attesi picchi fino a 27-28°C sui settori meridionali della Sardegna (colore viola).

Questa rinnovata stabilità atmosferica ci accompagnerà per il resto della settimana e, molto probabilmente, ci condurrà fino all'avvio del mese Maggio. Al momento, non è dato sapere se durerà ancora più a lungo o se la Primavera subirà l'ennesimo scossone.

Per il momento fermiamoci alle certezze: fuori gli abiti più leggeri, sta per arrivare la svolta! (iLMeteo)



