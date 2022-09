Meteo: Doppia perturbazione con forti temporali e grandine. Ecco tutte le zone a rischio

Queste ultime 24 ore sono state condizionate dal transito di una prima perturbazione che ha portato una fase meteorologica condita da numerosi temporali e grandinate che hanno colpito essenzialmente le regioni del Nord e alcuni tratti del Centro. Il primo fronte di questa doppia perturbazione temporalesca, si andrà velocemente spostando verso levante ma sarà ancora in grado di disturbare il meteo su alcune zone del Paese, in attesa dell'arrivo di una seconda perturbazione che ci interesserà nella giornata di giovedì 30. Vediamo quali saranno le zone maggiormente a rischio.

Mercoledì 29 la perturbazione sfilerà velocemente verso levante. Soprattutto nella prima parte del giorno avremo ancora piovaschi sparsi al Nordest, con qualche isolato temporale. Altrove, invece, il tempo risulterà più tranquillo e in parte soleggiato ad eccezione di qualche nota d'instabilità sulla Sicilia centro-orientale.

Giovedì 30 ecco arrivare l'annunciata seconda perturbazione che andrà tuttavia a colpire le sole regioni settentrionali, specialmente le Alpi, le Prealpi e le alte pianure. Qui torneranno le piogge e i rovesci temporaleschi, il tutto condito anche da un deciso rinforzo dei venti di libeccio sull'area tirrenica e sul mar Ligure.

Sul resto del Paese avremo solo una leggera instabilità al Centro e più ore di sole al Sud e sulle due Isole maggiori.

In seguito, proprio per l'inizio del Ponte festivo del 1° maggio, l'alta pressione tenterà di riconquistare l'Italia. Di questo però, ci occuperemo in altri approfondimenti. Notizia segnalata da (iLMeteo)