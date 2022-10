Meteo: Ecco l'Ottobrata! L'Estate in Italia, aggiornamento per la settimana

Meteo: Ecco l'Ottobrata! L'Estate in Italia, aggiornamenti per i Prossimi Giorni. Avvio di settimana con l'Ottobrata! Il caldo è già in aumento e nei prossimi giorni sarà praticamente Estate su quasi tutto il Paese, da Nord a Sud!

La ragione va ricercata nello spostamento verso il mare nostrum di un redivivo Anticiclone delle Azzorre che già nel corso del weekend appena conclusosi ha mostrato decisi segni di risveglio: sole e temperature in ascesa hanno infatti già interessato gran parte dell'Italia nella giornata di Domenica 2 Ottobre, eccezion fatta per alcuni timidi disturbi che hanno colpito le aree alpine di confine e alcuni tratti del Centro, specie quelli interni e appenninici.

Cosa accadrà allora nel corso di questa prima settimana di Ottobre? Vivremo una poderosa ottobrata! Questo termine deriva dalle tradizionali feste romane che chiudevano il periodo della vendemmia nel mese di ottobre. Per celebrare il raccolto e la fine del duro lavoro, nelle giornate di Giovedì e di Domenica le famiglie usavano organizzare una gita fuori porta (detta, per l'appunto, "ottobrata") e così da ogni rione partivano dei carri adornati di campanacci, su cui sedevano le ragazze (con in testa la "bellona" del gruppo). Il resto della comitiva seguiva a piedi il carro fino alla destinazione.



Dal punto prettamente meteorologico, l'ottobrata indica un periodo, tipico appunto del mese di Ottobre, durante il quale l'alta pressione domina per diversi giorni, provocando, di conseguenza, condizioni di stabilità atmosferica, assenza di piogge e un clima più tardo estivo che autunnale.

Nei prossimi giorni non solo vivremo un contesto stabile e soleggiato praticamente ovunque, ma soprattutto farà molto caldo per la stagione e questo anche per effetto di un notevole contributo dell'anticiclone africano che determinerà temperature di stampo sostanzialmente estivo.



Nessun disturbo dunque all'orizzonte? A dire il vero qualche piccola noia potrebbe minare la stabilità atmosferica: ci riferiamo a qualche addensamento nuvoloso che potrebbe interessare alcuni tratti della dorsale appenninica centro-meridionale e al ritorno di dense foschie o banchi di nebbia al primo mattino sulla Valle Padana e nelle zone interne del Centro. Ciò, in queste zone, ci ricorderà che non siamo in Agosto, ma già a Ottobre: per il resto sarà praticamente Estate! (iLMeteo)

