Meteo: farà Sempre più caldo, ma tornerà. Ecco cosa sta per accadere con previsioni

Nemmeno i Giorni della Merla, considerati per tradizione i più freddi dell'anno, riusciranno a riportare una parvenza d'inverno sul nostro Paese. Il contesto meteo-climatico sul nostro Paese rimarrà ancora ben lontano dall'assumere un aspetto consono al periodo soprattutto sui monti del Nord e su gran parte del Centro-Sud. Saranno soprattutto le temperature a riempire la cronaca meteo dei prossimi giorni in quanto farà sempre più caldo, tant'è che su molte regioni sembrerà di essere già in primavera. Oltre al caldo però tornerà anche un grave pericolo. Ma vediamo meglio nel dettaglio cosa ci attende sul fronte climatico.

Fino a sabato non ci saranno particolari variazioni. Le temperature saranno soggette solo a qualche piccola variazione, a causa di una maggior presenza delle nubi e di qualche pioggia che potranno presentarsi soprattutto giovedì e nella primissima parte del weekend. A conti fatti resteremo comunque con valori termici sopra la media del periodo mediamente di circa 5°C.

Ma per gli amanti del freddo le cose potrebbero ulteriormente aggravarsi nei giorni successivi. Tra domenica 2 e lunedì 3 febbraio è attesa infatti una maggiore ingerenza dell'anticiclone sub-tropicale verso l'Italia; ciò richiamerà venti ancora più miti che porteranno i valori termici a toccare punte tipicamente primaverili.Al Sud e sulle Isole maggiori la colonnina di mercurio potrà addirittura superare i 20°C, ma si raggiungeranno valori di tutto rispetto (fino a 16/17°C) anche su molti tratti del Centro, per esempio in città importanti come Roma e Firenze. Faranno invece eccezione molte aree della Val Padana costrette a rimanere sotto uno spesso tappeto di fredda NEBBIA AVVELENATA (dallo smog e dall'inquinamento) la quale, persistendo in parte anche durante il giorno, potrà mantenere un clima decisamente più rigido rispetto ai rilievi circostanti dove il sole riuscirà sicuramente a dominare (al di sopra dei 3-500 metri circa).

Le speranze per un ritorno ad contesto climatico più consono al calendario si concentrano an (cora intorno al 6/7 febbraio, quando dal nord Europa potrebbe arrivare una massa d'aria molto fredda verso l'Italia. Attendiamo, ovviamente, ulteriori conferme in merito. (iLMeteo)