Meteo: Weekend Infernale con l'Anticiclone Cerbero, Seguito da Temperature da Record da lunedì. I dettagli. Prepariamoci a vivere un fine settimana davvero rovente sull'Italia con l'anticiclone africano Cerbero che è pronto a infiammare letteralmente il nostro Paese, ma suddividendolo sostanzialmente in tre diverse fasce, in relazione proprio all'intensità dell'ondata di calore.

SITUAZIONE - Già nel corso di Venerdì 7 Luglio l'anticiclone Cerbero si allungherà dalle coste del Nord Africa fino a conquistare il Mediterraneo centro-occidentale, aprendo così la strada alla seconda fiammata africana (dopo quella portata da Scipione) di questo inizio Estate 2023 che a dire il vero è stato un pochino zoppicante.

PERCHE' CERBERO? - La scelta del nome del promontorio anticiclonico in arrivo non è casuale: nella mitologia greca Cerbero è un cane-mostro a tre teste, cantato da Dante nella sua Divina Commedia e posto a guardia degli Inferi. Ebbene, l'anticiclone distribuirà l’intensità del caldo in maniera leggermente diversa su tre differenti fasce del nostro Paese, rappresentate appunto, metaforicamente, dalle tre teste di Cerbero.

La mappa che vi proponiamo qui sotto mostra proprio il campo di alta pressione (indicato con la lettera "A"), supportato da masse d'aria roventi in arrivo direttamente dall'interno del deserto del Sahara.

Gli effetti si faranno sentire già da Sabato 8 Luglio quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate con clima molto caldo su buona parte del Paese (da segnalare solo dell'instabilità, con isolati temporali, sull'arco alpino), con temperature diffusamente oltre le medie climatiche e con punte fin verso i 35°C al Centro (versante tirrenico) e anche superiori in Sardegna.

ATTENZIONE a DOMENICA - Cerbero mostrerà tutta la sua potenza soprattutto nella giornata di Domenica 9 Luglio, quando avremo un ulteriore incremento termico: osservando la seconda mappa che vi presentiamo qui sotto, riferita alle temperature massime previste nel giorno festivo, paiono evidenti le tre fasce di caldo: sono previsti picchi fino a 34-35°C sulle pianure del Nord, oltre i 36°C al Centro e addirittura sopra i 40-41°C sulla Sardegna (colore nero) e localmente sulla Sicilia.

Ad esaltare ancor di più la sensazione di caldo ci penserà l'afa: le masse d'aria via via più calde in seno all'anticiclone si caricheranno infatti di tanta umidità lungo il loro tragitto sul mar Mediterraneo, dal Sahara verso l'Italia: condizione questa che contribuirà ad elevare il disagio bio-climatico.

Prepariamoci dunque ad un weekend arroventato, con l'anticiclone africano Cerbero pronto ad investire tutto il nostro Paese con il suo carico di masse d'aria bollenti in arrivo direttamente dal cuore del deserto del Sahara. L'Estate ora fa sul serio!

Previsioni prossima settimana



Ormai non ci sono più dubbi, nel corso della prossima settimana arriverà un'ondata di caldo da record. L'anticiclone africano Cerbero è infatti pronto ad infiammare l'Italia con punte massime di temperature ben oltre i 40°C.

Attenzione: non è escluso che qualche primato possa essere polverizzato. E siamo solo ad inizio Estate.

Si prepara dunque la seconda ondata di calore di questa stagione estiva 2023. Nella mitologia, Cerbero è il cane-mostro a tre teste cantato da Dante nella sua Divina Commedia e posto a guardia degli Inferi: ebbene, l'anticiclone africano distribuirà l’intensità del caldo in maniera diversa su tre zone d’Italia, rappresentate metaforicamente dalle tre teste: la prima zona è quella del Sud e delle Isole Maggiori; la seconda zona è rappresentata dall’Italia centrale, soprattutto la fascia tirrenica; la terza zona è il Nord.

Già in avvio di settimana, da Lunedì 10 Luglio, ci aspettiamo una pulsazione di questa importante figura atmosferica.

La mappa qui sotto mette bene in evidenza la "bolla rovente" di matrice sub-tropicale in risalita dal Nord Africa: con il colore viola è indicato il cuore pulsante dell'anticiclone. Stiamo parlando di valori di circa 28-32°C alla quota isobarica di 850 hPa (circa 1550 metri d'altezza); solitamente viene presa la misura a questa quota in quanto le masse d'aria sono libere di muoversi nell'atmosfera conservando le loro caratteristiche senza subire condizionamenti esterni (dal mare, dalle montagne etc.).

Tutto questo avrà delle conseguenze importanti sull'Italia e si tradurrà in una fase climatica anomala: oltre all'estrema stabilità, con tanto sole e assenza di precipitazioni significative, sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 34-36°C sulle pianure del Nord, oltre i 36°C e al Centro, e addirittura fin sopra i 40°C sulle due Isole Maggiori.

Verosimilmente la giornata più rovente sarà quella di Mercoledì 12 Luglio quando in alcune località della Sardegna potrebbero addirittura toccarsi i 45°C (se non oltre!), come mostra la seconda mappa qui sotto con le previsioni appena aggiornate.

Ricordiamo che il record assoluto di temperatura massima in Italia è attualmente di 48,8°C, registrato nell'Agosto 2021 in provincia di Siracusa: insomma, si rischia di battere un primato incredibile, valore ritenuto quasi inarrivabile solo fino a pochi anni fa.

Queste condizioni meteo-climatiche potrebbero accompagnarci almeno fino alla metà di Luglio, per una sorta di blocco anticiclonico con l'alta pressione ben piantata sull'Europa centro-meridionale. Solamente al Nord, nella seconda parte della settimana, qualche temporale potrebbe riuscire a "bucare" l'alta pressione; ma su questo avremo modo di aggiornarvi nel corso dei prossimi giorni. (iLMeteo)

In aggiornamento