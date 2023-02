Meteo: il Burian di NìKola conquista l'Italia e si formerà anche un pericoloso ciclone, i dettagli. La nuova settimana sarà segnata dal ritorno del crudo inverno per effetto dei venti di Burian generati da un nocciolo d'aria gelida (NiKola) e dalla formazione di un vortice ciclonico.

Insomma, sarà una settimana sicuramente assai dinamica sul fronte meteo-climatico.

Questa svolta improvvisa sarà dunque causata dall'arrivo, dalle lontane steppe siberiane, di un flusso di correnti d'aria di origine artico-continentale destinate ad investire dapprima l'Europa orientale e poi ad irrompere bruscamente sul bacino del Mediterraneo.

Come possiamo vedere dalla mappa qui sotto, una parte dell'intenso flusso andrà ad alimentare un minimo depressionario (Vortice Ciclonico) indicato con la lettera "B" bloccato di fatto proprio sui nostri mari del Sud. Si tratta di una dinamica piuttosto pericolosa e foriera di violente precipitazioni anche sotto forma di nubifragio che potranno interessare dapprima la Sardegna (Lunedì 6) ed in seguito soprattutto la Sicilia a partire da Martedì 7 Febbraio e per i giorni successivi.

Altrove a fare notizia sarà il brusco crollo delle temperature; come possiamo vedere dalla mappa qui sotto i valori termici si porteranno di circa 7-8°C al di sotto delle medie climatiche di riferimento in particolare sulle regioni del Centro Sud.

Anche per il resto della settimana le condizioni meteo climatiche si manterranno instabili e soprattutto fredde. Tuttavia risulta difficile a tutt'oggi prevedere nel dettaglio quanto accadrà sul fronte meteo in quanto i contrasti tra l'aria fredda e i nostri mari potranno riservarci ancora delle sorprese con possibili coinvolgimenti del brutto tempo anche a carico di altre regioni del Paese.

Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti per vedere come evolverà con maggior precisione il quadro atmosferico. (iLMeteo)

In aggiornamento