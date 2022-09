Meteo: Inizio glaciale e nevoso, poi avanza un grosso anticiclone. Le previsioni

Da martedì 16 l'arrivo di un vasto anticiclone provocherà una sorta di stand-ny dell'inverno, anche se, almeno per il momento, non darà totali garanzie in termini di durata e non sarà esente da qualche insidia.

Vediamo dunque come evolverà il meteo nei prossimi giorni focalizzandoci sulle previsioni per la settimana appena cominciata.

Come anticipato, già dalla giornata di martedì 16, il contesto meteorologico tornerà decisamente tranquillo su gran parte del Paese, fatta eccezione per deboli infiltrazioni di aria umida e un pochino instabile che coinvolgeranno essenzialmente alcuni tratti del Nordovest, specie la Liguria, nonché i settori più settentrionali della Toscana. Su queste aree il tempo sarà parzialmente disturbato soprattutto da una maggiore ingerenza delle nubi, ma non sono attese precipitazioni particolarmente rilevanti. Altrove avremo una giornata discretamente soleggiata, con temperature tra l'altro in moderata ripresa nei valori massimi, dopo il gelo siberiano dei giorni scorsi. Continuerà invece a fare abbastanza freddo invece durante la notte e nelle ore prossime all'alba, specie al Nord e su alcuni tratti del Centro, dove, complici i cieli sereni, saranno ancora possibili estese gelate.

Mercoledì 17, un'ulteriore rotazione dei venti dai quadranti occidentali, sarà alla base di una persistenza di una nuvolosità irregolare su Liguria, Toscana e pure sul resto dei settori tirrenici. Qualche debole e isolata pioggia non sarà del tutto da escludere sul Levante ligure e sui rilievi dell'appennino tosco-emiliano. Per il resto il meteo continuerà a mantenersi più stabile, con un clima che di giorno sarà via via più mite.

Le cose invece subiranno un parziale cambiamento a partire dalla seconda parte di giovedì 18 quando una veloce perturbazione in arrivo dall'Atlantico, smorzerà gli entusiasmi di un 'alta pressione ancora debole, provocando un peggioramento del tempo a partire dal Nordovest, ma in rapida estensione verso levante.

Sarà questo il preludio a un venerdì 19 che sarà caratterizzato da un moderato maltempo che si sposterà velocemente verso il Nordest e su gran parte del Centro, con il ritorno delle piogge e con l'arrivo pure di qualche temporale. Stante il clima relativamente più mite, la neve potrà cadere solo sui rilievi alpini solamente a quote superiori ai 1100/1200 metri. In seguito, la perturbazione, viaggerà a grandi passi verso le regioni meridionali.



Sabato 20, infatti, mentre al Centro-Nord il quadro meteorologico tornerà tranquillo e stabile, precipitazioni sparse si attarderanno su alcuni angoli del Sud, dove il tempo andrà peraltro migliorando già dalla seconda parte del weekend, quando l'alta pressione si staglierà in maniera decisa su tutto il nostro Paese. (iLMeteo)

In aggiornamento