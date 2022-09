Meteo: Italia a 2 colori, tra Forti temporali e caldo africano. Ecco l’evoluzione

La nuova settimana delle tanto attese riaperture inizierà già con un lunedì dove l'Italia si dividerà in due sul fronte meteorologico, tra forti temporali e caldo africano.

Il quadro meteorologico generale infatti, vedrà da un lato un redivivo anticiclone africano sopraggiunto nel corso del weekend e dall'altro lato l'afflusso di correnti oceaniche in fase di nuova affermazione e pronte a provocare un deciso deterioramento della parte più settentrionale dell'alta pressione con conseguente peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Statisticamente parlando, in questo periodo dell'anno, capita di sovente vedere un'Italia spaccata in due in quanto l'alta pressione sub-tropicale non trova ancora l'energia necessaria per esprimersi al meglio come solitamente accade nei periodi estivi. Il flusso fresco ed instabile atlantico, viceversa, riesce ancora a mantenere una posizione più vicina al nostro Paese grazie sl suo normale dominio nei mesi precedenti.

Detto questo , pare scontato come gran parte della settimana vedrà un tempo spesso capriccioso al Nord, su molte aree centrali e decisamente più asciutto e caldo sul Mezzogiorno.

Già dalle prime luci di lunedì 26 Aprile, i cieli saranno nuovamente colorati di grigio con le prime piogge pronte a bagnare i comparti alpini e prealpini e col passare delle ore anche il resto del Nord. Al Centro il meteo si farà più cupo soprattutto nel corso del pomeriggio quando servirà rigorosamente un ombrello a portata di mano ad iniziare delle Marche e verso sera su Toscana ed Umbria. Nonostante qualche nube in più, al Sud il tempo si manterrà più asciutto.

Martedì 27 il brutto tempo comincerà a fare sul serio sulle regioni settentrionali e su quelle centrali. Qui non solo cadranno piogge diffuse ma si prenderanno spazio pure forti temporali in particolare tra Marche, Toscana ed Umbria.

Sarà in questo frangente che rinforzeranno i venti caldi dai quadranti meridionali che non faranno altro che dare ulteriore linfa all'alta pressione africana pronta ad avvolgere però solo molte aree del Sud con un meteo totalmente asciutto e decisamente più caldo.

La stessa immagine la osserveremo inoltre nelle successive 24/48 ore quando tra mercoledì 28 e giovedì 29 il quadro meteorologico insisterà ad essere assai capriccioso al Nord e su alcuni angoli del Centro, mentre le regioni meridionali continueranno ad essere coccolate da una calda e più stabile atmosfera.

Per vedere un ritorno a condizioni più tranquille anche sul resto del Paese, bisognerà probabilmente attendere il prossimo weekend quando l'anticiclone africano cercherà nuovamente di spingere il suo centro motore verso nord col tentativo di riportare una maggior stabilità sull'intero territorio nazionale. Difficile a tutt'oggi poter confermare tale tendenza. Sarà dunque necessario attendere nuovi aggiornamenti in merito. (iLMeteo)

In aggiornamento