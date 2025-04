Previsioni Meteo: anticiclone in rinforzo, freddo in ritirata ma torna qualche pioggia. Le previsioni fino a Pasquetta

Temperature in aumento fino a 23°C al Nord e in Sardegna. Previsti temporali localizzati e una Pasqua a rischio pioggia: la tendenza completa con l’esperto meteorologo Lorenzo Tedici di iLMeteo.it.

ROMA – Dopo l’ondata di freddo che ha caratterizzato l’inizio della settimana, l’Italia si prepara a un graduale miglioramento delle condizioni meteo. L’anticiclone europeo, esteso dall’ovest fino al Nord del continente, si rafforza e spinge via le correnti fredde che hanno interessato la Penisola. Ma non sarà tutto sole e caldo: qualche infiltrazione instabile continuerà a portare precipitazioni localizzate.

Nei prossimi giorni, le temperature torneranno a salire, con valori massimi che potrebbero toccare i 22-23°C al Nord e in Sardegna entro venerdì 11 aprile. Tuttavia, l’instabilità atmosferica non è ancora del tutto alle spalle. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo del portale iLMeteo.it, "le condizioni climatiche attuali non sono eccezionali, ma rappresentano una normalità dimenticata. Negli anni ’80-’90 di Aprile erano frequenti le gelate e le massime sotto i 20°C."

Freddo sotto la media, ma è la “vecchia normalità”

La fase fredda di inizio aprile, con locali gelate notturne in pianura e temperature massime fino a 4-5°C sotto la media stagionale, ha sorpreso chi si era abituato alle anomalie recenti. "Negli ultimi anni – ricorda Tedici – eravamo soliti registrare picchi di 30°C già a fine marzo. Basti pensare che il 9 aprile 2023 si toccarono i 30°C all’ombra in Sardegna e 28°C a Frosinone."

Quando arriverà il primo caldo vero?

Il primo assaggio di caldo potrebbe arrivare sabato 12 aprile, con picchi fino a 26-27°C, ma non sarà ancora il momento di tirare fuori l’abbigliamento estivo. "Per i 30°C diffusi dobbiamo ancora attendere. Per ora è meglio tenere l’armadio di mezza stagione", precisa il meteorologo.

Meteo instabile: piogge e temporali in arrivo

Nelle prossime ore sono previste correnti fredde di origine russa, che porteranno instabilità temporalesca sulla Sardegna e, dal pomeriggio di mercoledì, anche su Toscana e parte del Centro Italia. Tra giovedì e venerdì, fenomeni sparsi raggiungeranno Nord-Est e zone interne del Centro, innescando rovesci isolati a causa del passaggio di una massa d’aria instabile proveniente dai Balcani.

Weekend soleggiato, ma attenzione alla Domenica delle Palme

Venerdì e sabato il sole sarà protagonista su gran parte della Penisola, con un aumento delle temperature minime e massime. Una pausa mite e tranquilla che però durerà poco: per domenica 13 aprile, la Domenica delle Palme, è previsto un nuovo peggioramento meteo a partire dal Nord-Ovest, con piogge in arrivo già dalla tarda mattinata.

Settimana Santa a rischio maltempo

Il meteo della Settimana Santa, da lunedì 14 a venerdì 18 aprile, potrebbe essere fortemente condizionato dalla formazione di un ciclone sul Tirreno. Secondo i modelli attuali, questo sistema depressionario potrebbe generare piogge persistenti, temporali e nubifragi soprattutto a metà settimana, interessando gran parte del Centro-Nord.

Pasqua e Pasquetta: tendenza in miglioramento

Buone notizie in vista del weekend di Pasqua e Pasquetta 2025: al momento i modelli intravedono un miglioramento del tempo, anche se la previsione resta ancora incerta. "Come diceva il meteorologo Edward Lorenz, basta un battito d’ali in Brasile per cambiare la traiettoria delle perturbazioni", conclude Tedici, richiamando il celebre effetto farfalla.