Meteo Italia: tregua solo parziale, pioggia e temporali ancora protagonisti fino al weekend

Instabilità in graduale attenuazione, ma tra venerdì e domenica nuovi impulsi freddi porteranno rovesci su diverse regioni. Ecco le aree più esposte e l’evoluzione prevista.

Un nuovo impulso di aria fredda, proveniente dalla Scandinavia, ha raggiunto il cuore del Mediterraneo portando con sé una fase instabile sul meteo Italia. La perturbazione ha attivato una depressione sottovento alle Alpi, che nelle prossime ore attraverserà la Penisola, generando condizioni di maltempo a tratti marcato, soprattutto al Centro-Sud e sul versante adriatico.

Situazione attuale e dinamica atmosferica

Nelle prime ore di venerdì il minimo barico si posizionerà sul medio Adriatico, ma l’instabilità residua non si esaurirà del tutto: un ulteriore impulso freddo nord-europeo è atteso nella giornata di sabato, con effetti soprattutto al Nordest e lungo l’Appennino centrale. Domenica, la situazione tenderà a migliorare grazie all’espansione marginale dell’anticiclone delle Azzorre, anche se non mancheranno episodi di instabilità residua, specie al Sud.

Previsioni meteo Italia – Venerdì 23 maggio 2025

Nord: Giornata per lo più soleggiata, con residua instabilità su Emilia-Romagna e Triveneto, dove saranno possibili rovesci e locali temporali. Nel pomeriggio formazione di piovaschi sui rilievi alpini e appenninici centro-orientali, in parziale estensione verso le pianure.

Centro: Ampie schiarite in Toscana, mentre sul versante adriatico e nelle zone interne appenniniche si manterrà una certa instabilità, con possibilità di rovesci e temporali sparsi, in particolare tra Lazio e Abruzzo.

Sud: Mattinata instabile in Campania, in successivo miglioramento. Qualche fenomeno isolato sul Molise, Calabria, Sicilia e aree montuose sarde. Temperature stabili o in lieve calo, venti moderati da nord, mari mossi.

Meteo sabato 24 maggio: nuovo peggioramento al Nordest e Appennini

Nord: Torna qualche temporale tra Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige, soprattutto nel pomeriggio, con locali sconfinamenti verso la Liguria. Ampie schiarite altrove, migliora ovunque in serata.

Centro: Giornata variabile, più stabile su Toscana, Umbria e Marche. Instabilità più marcata su Lazio e Abruzzo, dove si prevedono temporali sparsi anche su Roma, in attenuazione dal tardo pomeriggio.

Sud: Nuvolosità irregolare con fenomeni pomeridiani, più frequenti su Appennino meridionale, Calabria e Sicilia interna. Temperature senza variazioni significative, venti deboli o moderati settentrionali, mari generalmente mossi.

Previsioni meteo domenica 25 maggio: miglioramento parziale, ma attenzione al Sud

Nord: Torna il tempo stabile e soleggiato, con qualche velatura in transito specie nel pomeriggio. Temperature in lieve rialzo.

Centro: Condizioni più stabili e asciutte su tutte le regioni, con cieli sereni o poco nuvolosi. Annuvolamenti innocui lungo l’Adriatico.

Sud: Ancora instabilità tra Sicilia orientale e Calabria, con possibili temporali localmente intensi nelle ore centrali del giorno. Altrove maggiore soleggiamento, con isolati rovesci pomeridiani lungo l’Appennino. Temperature in aumento al Nord e sul versante tirrenico. Venti tesi settentrionali, mari localmente molto mossi.

Conclusione: fine settimana movimentato, ma con segnali di ripresa

Nonostante un graduale ritorno alla stabilità, il meteo in Italia resterà vivace e dinamico fino al weekend. Le zone più esposte ai temporali saranno Nordest, dorsale appenninica e regioni meridionali, mentre al Nordovest e sulla fascia tirrenica si intravedono le prime schiarite più durature.

Per aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti regionali, continua a seguire le previsioni meteo Italia su questa pagina.

