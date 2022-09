Meteo: L’Italia spaccata in due con ondata di caldo africano e forti temporali. Leggi l’evoluzione

Non temano gli amanti del sole e del caldo. Dopo la fase piuttosto turbolenta e temporalesca di questo inizio di settimana, l'anticiclone africano tornerà ad esplodere con il suo carico di stabilità e soprattutto di calore.

Il temporaneo calo pressorio che sta favorendo una parentesi temporalesca assai incisiva tuttora in atto sulle regioni del Nord, dove nelle ultime 24 ore si sono verificati numerosi danni causati da vento, grandine e da improvvisi nubifragi che hanno provocato diversi problemi anche a livello idrogeologico, è destinato quanto meno ad affievolirsi entro la serata/nottata tra martedì e mercoledì, favorendo il ritorno in grande stile di un'alta pressione africana che nei prossimi giorni tornerà ad avvolgere praticamente tutta l'Italia, provocando il ritorno di una quasi totale stabilità atmosferica, ma soprattutto una nuova impennata delle temperature.

Fatta questa doverosa premessa, vediamo allora come evolverà la situazione del tempo fino a venerdì 30 luglio.

Dopo una giornata, quella di martedì, ancora assai turbolenta per il Nord e lievemente incerta al Centro, già mercoledì 28 si noteranno i primi e importanti segnali di un ritorno alla quiete atmosferica pure sulle regioni centro-settentrionali, eccezion fatta per residui temporali che potranno ancora minacciare i comparti alpini e prealpini specialmente nelle ore più calde quando isolati rovesci non saranno del tutto da escludere anche sulle circostanti pianure, specie al Nordovest.



Tutto si risolverà comunque in serata, quando il meteo comincerà a dare ulteriori importanti segnali di miglioramento. Buono invece il tempo al Centro e al Sud dove a fare notizia saranno le temperature in evidente crescita.

Sole e caldo in intensificazione saranno poi gli ingredienti della ricetta che porterà al ritorno della bollente estate su tutto il Paese, attesa tra giovedì 29 e venerdì 30, quando l'anticiclone africano tornerà davvero a fare la voce grossa. Se escludiamo infatti qualche effimero e isolato fastidio pomeridiano a ridosso dell'arco alpino, specie quello di confine, un rovente bel tempo avvolgerà tutta l'Italia, preludio, nel prossimo weekend, al picco di questa ennesima, pesante, ondata di caldo, probabilmente la più intensa di quest'estate, quanto meno per numero di regioni coinvolte e per durata. (iLMeteo)

In aggiornamento