Meteo: Maltempo in atto sull'Italia, Protezione Civile: allerta Arancione e Gialla, ecco dove. I dettagli. Dopo un Primo Maggio caratterizzato da maltempo diffuso su alcune regioni, anche nelle Prossime Ore la situazione non sarà destinata a migliorare. Il Ciclone centrato sul basso Tirreno continuerà ad apportare una fase di maltempo diffuso su gran parte del Centro-Sud Italia, e sul Nord-Est. Un primo segnale di miglioramento solo all'estremo Nord-Ovest a partire da Martedì mattina.



L'Italia continuerà a rimanere in balìa di un vortice ciclonico che dispenserà ancora pioggia e temporali almeno fino a Giovedì 4 Maggio.

Archiviata subito la parentesi simil-estiva che ha caratterizzato gran parte dell'ultima settimana di Aprile, il mese di Maggio si è aperto all'insegna di un contesto meteorologico completamente diverso. L'alta pressione ha abbandonato infatti il nostro Paese per lasciare spazio ad un ciclone attualmente collocato sul medio-basso Tirreno.

Gli aggiornamenti di oggi lo hanno confermato: l'evoluzione del vortice verso Sud sarà piuttosto lenta e, gioco forza, ci attendiamo ancora diverse piogge nei prossimi giorni.

Martedì 2 Maggio il tempo più instabile lo troveremo al Nordest e su gran parte del Centro-Sud, con precipitazioni che potranno risultare a tratti anche di forte intensità e a carattere temporalesco. Segnali di miglioramento si avvertiranno invece al Nordovest ed entro sera, più timidamente, sul comparto centrale tirrenico.

La cartina che vi proponiamo qui sotto mostra la distribuzione e gli accumuli di pioggia per l'intera giornata di Martedì 2 Maggio: attenzione soprattutto alle zone colorate in fucsia dove potranno cumularsi fino a 70 mm di pioggia e dunque l'equivalente di 70 litri per metro quadrato. Occhio poi non solo alla pioggia, ma anche ai temporali che potranno localmente assumere carattere di forte intensità, accompagnati da forti raffiche di vento e locali grandinate.

L'ulteriore movimento del vortice verso l'area ionica in quel di Mercoledì 3 Maggio determinerà un più evidente miglioramento al Nord, sull'area tirrenica del Centro e sulla Sardegna, mentre il tempo continuerà a restare assai instabile sui settori adriatici, al Sud e in Sicilia.

Giovedì 4 Maggio si noteranno ulteriormente segnali di cambiamento nella circolazione generale. Da ovest, infatti, si avvicinerà un'area di alta pressione pronta a riportare un po' di stabilità e di caldo sul nostro Paese, eccezion fatta per residue note instabili al Sud.

Se tutto verrà confermato anche la giornata di Venerdì 5 Maggio sarà all'insegna del tempo stabile e con temperature in ulteriore aumento, da Nord a Sud.

Attendiamo conferme in merito. (iLMeteo)

Per la giornata di oggi, Martedì 2 maggio 2023:



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Costa ferrarese, Pianura ferrarese di Po e Po di volano, Pianura bolognese di Reno e suoi affluenti, Collina bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola



MODERATA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA ARANCIONE:

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale, Collina bolognese, Montagna bolognese, Costa romagnola, Bassa collina e pianura romagnola, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDRAULICO / ALLERTA GIALLA:

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Montagna emiliana centrale, Pianura piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Pianura modenese di Secchia e Panaro, Pianura reggiana di Enza e Crostolo, Montagna bolognese, Pianura reggiana di Po

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO TEMPORALI / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano



Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Campania: Piana Sele e Alto Cilento, Basso Cilento, Tanagro, Tusciano e Alto Sele, Alta Irpinia e Sannio, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico



ORDINARIA CRITICITA' PER RISCHIO IDROGEOLOGICO / ALLERTA GIALLA:

Abruzzo: Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino del Pescara, Bacino dell'Aterno, Bacino Basso del Sangro, Bacini Tordino Vomano

Calabria: Versante Jonico Meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale

Emilia Romagna: Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense

Lazio: Aniene, Bacini Costieri Sud, Bacino del Liri

Marche: Marc-2, Marc-1, Marc-6, Marc-5, Marc-4, Marc-3

Molise: Frentani - Sannio - Matese, Litoranea, Alto Volturno - Medio Sangro

Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Sicilia: Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico

Toscana: Reno, Romagna-Toscana





In aggiornamento