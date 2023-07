Meteo: miccia temporalesca e prove d’estate con l’anticiclone Zèfiro. Nelle prossime ore il tempo sarà destinato nuovamente a peggiorare a causa di una vera e propria miccia temporalesca che entro sera coinvolgerà alcune regioni del nostro Paese.

Come mostra la mappa sinottica che vi mostriamo qui sotto, l'Italia funge da linea di confine tra una vasta area di alta pressione (lettere A) collocata sul Nord Europa e una blanda circolazione ciclonica (lettere B) che dalla Spagna si estende addirittura fino al largo delle coste siriane. Sarà proprio quest'ultima a condizionare il tempo su alcuni settori del nostro Paese dove ci attendiamo ancora parecchie note d'instabilità temporalesca.

Ma andiamo con ordine e vediamo più nel dettaglio quali saranno le regioni coinvolte.

Già nel corso della mattinata una moderata nuvolosità sarà presente soprattutto sulle regioni del Sud, su gran parte del Centro e sul comparto più occidentale del Nord dove con il passare delle ore potranno innescarsi alcuni piovaschi anche sotto forma di rovescio più probabili comunque sui rilievi piemontesi, sulla dorsale appenninica centrale e su molti tratti del Sud in particolare su Sicilia, Calabria e Basilicata.

Sarà tuttavia tra il pomeriggio e fino alle prime ore della sera il momento più propizio alla formazioni di minacciosi focolai temporaleschi che potranno colpire sempre le medesime regioni.

In questa seconda mappa che vi proponiamo qui sotto, sono rappresentate la distribuzione e gli accumuli di pioggia previsti proprio per la giornata di Lunedì 22 Maggio. Nelle zone colorate di blu ci attendiamo accumuli prossimi ai 40mm e dunque l'equivalente a 40 litri di pioggia per metro quadrato, mentre nelle zone colorate di azzurro i cumulati risulteranno inferiori.

Ci sarà poi una bella fetta del Paese invece, come le regioni di Nordest e un po' tutta la fascia adriatica, dove il tempo si manterrà decisamente più asciutto a tratti anche discretamente soleggiato fatta eccezione per il passaggio di un po' di nubi che tenderanno ad addensarsi soprattutto a ridosso dei rilievi.

Attenzione anche alle temperature che faranno registrare un ulteriore balzo in avanti rispetto ai giorni scorsi con valori praticamente di inizio estate su molte aree del Paese.

Ma di questo vi daremo maggiori dettagli in altri aggiornamenti. (iLMeteo)

