Meteo: Natale e Santo Stefano, in arrivo con origine Polare, tempeste di pioggia, vento e nevicate.

Mancano pochissimi giorni a Natale e ormai possiamo dirlo: è in arrivo una sciabolata polare che farà sentire i suoi effetti anche a Santo Stefano. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti dovremo fare i conti con tempeste di pioggia, vento e nevicate fino a quote bassissime. Le temperature subiranno un calo fino a 12°C rispetto a quelle attuali. Facciamo quindi il punto della situazione per scoprire tutti i dettagli di questo interessante periodo natalizio.

Già dalla sera della Viglia delle correnti molto fredde ed instabili di origine Polare inizieranno ad affluire nel bacino del Mediterraneo dando vita ad un vero e proprio vortice ciclonico: ecco che nascerà il peggioramento delle festività natalizie.

La giornata di Natale partirà subito nel segno del maltempo in Lombardia (centro orientale), Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con piogge e irruenti venti di Bora. Successivamente, le precipitazioni, forti e temporalesche, si sposteranno rapidamente dall'Emilia Romagna verso il Centro (soprattutto su Toscana e regioni adriatiche) e infine sui settori tirrenici del Sud. Complice il repentino calo delle temperature la neve cadrà a quote via via più basse e fin sulle colline (localmente in pianura) di Romagna, Marche, Umbria.

Il ciclone polare farà sentire ancora i suoi effetti a Santo Stefano, provocando ancora forti precipitazioni, alternate a qualche schiarita, specie sulle nostre regioni centro meridionali (lato adriatico). I venti freddi di Bora e Grecale faranno calare la quota delle nevicate con i fiocchi che si spingeranno fino alla bassa collina di Abruzzo, Molise e Nord della Puglia.



In serata i rovesci temporaleschi raggiungeranno anche la Sicilia dove soffieranno anche violente raffiche di Maestrale. Il tempo sarà più stabile al Nord, ma le temperature subiranno un tracollo verticale con i valori che si porteranno di diversi gradi sotto lo zero termico. (iLMeteo)

In aggiornamento continuo