Meteo: Oggi nebbia e freddo al Nord, Primavera al Sud, poi dall'Immacolata nuova ondata di maltempo, ecco l'evoluzione

Meteo: Nebbia e freddo al Nord, Primavera al Sud, poi dall'Immacolata nuova ondata di maltempo, ecco l'evoluzione. Nelle prossime ore alcuni angoli del Paese saranno ancora interessati da parecchie nubi e su almeno 3 regioni saranno possibili alcune piogge anche a carattere temporalesco.

Sull'Italia la pressione tende leggermente ad aumentare ma al tempo stesso deboli infiltrazioni d'aria fredda in discesa direttamente dal circolo polare artico interagiscono con venti più caldi che risalgono dalle latitudini più meridionali del nostro continente. Il punto d'incontro tra queste due masse d'aria di origine praticamente opposta si colloca proprio sul cuore del nostro Paese e nella fattispecie su alcuni tratti del Centro.

Saranno dunque alcune aree del Centro Italia dove troveremo un contesto meteorologico ancora un po' capriccioso e dove entro sera su almeno 3 regioni ci attendiamo ancora qualche pioggia.

Già nel corso della mattinata infatti, alcuni piovaschi anche sotto forma di rovescio potranno bagnare il sud della Toscana, l'Umbria e i settori centrali delle Marche. Da segnalare tuttavia che non siamo in presenza di un vero e proprio fronte e dunque i fenomeni tenderanno a svilupparsi in forma molto irregolare ed imprevedibile non escludendo così la possibilità che qualche pioggia possa bagnare anche altre aree circostanti.

A conti fatti sarà questo il leitmotiv della giornata odierna e lo possiamo ben notare dalla cartina allegata centrata proprio per la giornata di Martedì 6 Dicembre raffigurante la distribuzione e i cumulati di pioggia previsti. Notiamo infatti come saranno alcune zone del Centro ad essere maggiormente colpite dalle piogge. Colorate di blu scuro infatti sono indicati i settori dove potranno registrarsi cumulati anche prossimi ai 40mm, mentre via via che si passa al blu chiaro e all'azzurro gli accumuli saranno decisamente inferiori.

Ci saranno poi altre zone del Paese che godranno di un'atmosfera decisamente più asciutta. Il Sud ad esempio vivrà un contesto meteo discretamente soleggiato e anche piuttosto mite, mentre il Nord dovrà fare i conti con scenari più rigidi, a tratti grigi per via delle nubi basse e di qualche nebbia in sollevamento, ma anche qui comunque non sarà necessario l'ombrello.

Previsioni per l'Immacolata

Ancora maltempo: piogge, vento e addirittura la neve che stavolta potrebbe scendere fino in pianura.

Nei prossimi giorni non ci sarà pace sul fronte meteorologico per il nostro Paese. La porta dell'Atlantico rimarrà infatti letteralmente spalancata e le perturbazioni potranno dunque continuare a viaggiare praticamente indisturbate verso l'Italia, con il loro carico di maltempo.

Una di esse si allontanerà dall'Italia proprio sul finire di Lunedì 5, dopo aver provocato maltempo al Nord e su alcune zone del Centro nel corso del weekend appena trascorso. Si aprirà dunque la strada ad una breve parentesi di tempo più stabile che ci accompagnerà tra le giornate di Martedì 6 e Mercoledì 7. Ma si tratterà di una tregua davvero effimera e in realtà a poter godere di spazi soleggiati e di un clima mite saranno le regioni del Sud, le due Isole maggiori e solo alcuni angoli del Centro.

Al Nord, invece, avremo il classico mix tra nubi basse e nebbia in sollevamento, nebbia che potrà anche produrre seri riduzioni alla visibilità specie la notte e nella prima parte del mattino. Da segnalare, inoltre, qualche nota d'instabilità su Toscana e Umbria, regioni dove sarà consigliabile tenere un ombrello a portata di mano.

Ma la pausa dalle grandi piogge si interromperà presto, già verso l'Immacolata. Proprio nel giorno di festa, manco a dirlo, il tempo tornerà gradualmente ad imbronciarsi su tante regioni per via del transito di un'ennesima forte perturbazione destinata tuttavia a dare i suoi maggiori effetti nelle successive 24 ore e dunque a compromettere la giornata di Venerdì 9.



Le prime piogge, tuttavia, inizieranno a colpire nel corso di Giovedì il Nordovest e poi, entro sera, anche il resto delle regioni settentrionali. Altre precipitazioni nel corso della giornata giungeranno su Toscana, Umbria e Lazio. Ma il peggio è atteso durante la successiva notte e per gran parte di Venerdì, quando tutto il Nord e il Centro saranno colpiti da piogge diffuse, anche di forte intensità e pure da qualche temporale sui comparti centrali tirrenici.



Ma la notizia di maggior spicco riguarda la neve che oltre a cadere copiosa su molti tratti dell'arco alpino, potrebbe fare la sua prima comparsa stagionale fino in pianura al nordovest, dove le temperature quanto meno inizialmente si manterranno piuttosto fredde.

Nella cartina qui sotto, riferita proprio alla giornata di Venerdì 9 Dicembre possiamo notare la distribuzione e i cumulati di pioggia previsti: massima attenzione andrà prestata alla Liguria dove compare il colore giallo che indica precipitazioni cumulate anche prossime ai 100 mm. Il colore fucsia evidenzia le zone dove si attendono intorno ai 70 mm, mentre con il blu scuro sono colorate quelle dove sono previsti 40 mm; infine, via via che ci si sposta verso il blu chiaro e l'azzurro gli accumuli risulteranno decisamente inferiori. (iLMeteo)

In aggiornamento