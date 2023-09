Meteo: nord flagellato da violenti temporali, sud sotto la brace con Caronte-bis a 44-45°C. Novità in Arrivo!. Sarà una nuova settimana ricca di eventi quella ci attende. Prima il grande caldo con Caronte-bis, poi l'arrivo di nuovi temporali ed infine una grande novità. Insomma, non ci sarà da annoiarsi sul fronte meteorologico.

Ma andiamo con ordine. La settimana si aprirà con un Lunedì 24 Luglio all'insegna del caldo a tratti ancora eccezionale: si tratta di nuova pulsazione sul bacino del Mediterraneo dell'alta pressione di origine sub-tropicale Caronte che dopo averci traghettato all'interno di una parentesi estiva davvero bollente, non contento, provocherà un'altra ondata di calore con temperature che saliranno ben oltre i 37-40°C su molte delle nostre regioni, in particolare su quelle centro-meridionali e sulle due Isole Maggiori.

Su Puglia e Sicilia ad esempio, sono previsti picchi massimi fin verso i 44-45°C. e addirittura fino a 47/48°C in Sardegna.

Attenzione però, perché l'Italia non sarà solo un forno africano: un cambiamento, infatti, potrebbe verificarsi col passare dei giorni.

Se analizziamo il quadro sinottico generale previsto sul Vecchio Continente, (mappa qui sotto), possiamo notare come alle alte latitudini, diciamo tra Isole Britanniche e Scandinavia, siano presenti vaste aree di bassa pressione (cicloni, indicate con le lettere "B") pronte a inviare correnti di aria fresca e instabile fin verso l'Italia.



Ebbene, già dal pomeriggio di Lunedì 24 e poi soprattutto tra il 25 e il 26 Luglio l'ingresso di aria fresca e instabile in quota provocherà un vero e proprio break temporalesco.

A causa della tanta energia in gioco (umidità e calore nei bassi strati dell'atmosfera trasportati in precedenza dall'anticiclone Caronte) e dei forti contrasti tra masse d'aria completamente diverse, si verranno a creare le condizioni ideali per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche in grado di scatenare, localmente, forti colpi di vento e grandinate. Stando al più recente aggiornamento le regioni più a rischio saranno tutte settentrionali: Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Per maggiori dettagli dovremo comunque attendere ancora nuovi aggiornamenti, in modo da capire meglio la dinamica di questa fase temporalesca.

Quel che è certo è che tra martedì 25 e Mercoledì 26 l'anticiclone Caronte subirà un vero e proprio collasso passando così il testimone nelle mani di un contesto meteo-climatico non solo più dinamico, ma anche decisamente meno caldo rispetto alle giornate che stiamo vivendo. Solo sul finire della settimana sembra probabile un suo ritorno ma con caratteristiche decisamente meno bollenti rispetto a questi giorni. (iLMeteo)

In aggiornamento