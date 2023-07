Meteo: occhio ai temporali! Ecco le regioni interessate

Attenzione ai temporali nelle prossime ore che si potranno sviluppare a carico di alcune regioni del nostro Paese in particolare tra il pomeriggio e la sera.

Non subisce particolari mutamenti l'impianto barico generale che governa da parecchi giorni il tempo sullo scacchiere Europeo. Come si nota dalla mappa che vi proponiamo qui sotto, sull'Europa Centrale e parte di quella settentrionale troviamo l'anticiclone delle Azzorre (lettera A) che ha il suo cuore pulsante di 1031hPa al largo delle coste occidentali irlandesi. A latitudini più meridionali e dunque tra il nostro Paese e il bacino del Mediterraneo è invece presente una blanda circolazione ciclonica (lettera B) che continua a mantenere un'atmosfera molto dinamica e soprattutto poco affidabile sul fronte meteo.



Ecco la ragione per la quale nelle prossime ore ci attendiamo un contesto meteorologico a tratti temporalesco su determinate aree d'Italia.

Entrando più nel dettaglio previsionale, già dal mattino rovesci sparsi potranno bagnare alcune zone del Nord come il basso Piemonte, l'area più meridionale della Lombardia, la Liguria e alcuni tratti del Triveneto ma in fase di rapido assorbimento. Poco da segnalare invece sul resto del Paese dove il tempo non creerà particolari grattacapi.

Attenzione invece al pomeriggio quando l'aumento del calore unito ad un'atmosfera già di per se instabile, darà luogo alla formazione di numerosi focolai temporaleschi che troveranno il loro habitat preferito a carico dei rilievi. Sarà dunque un pomeriggio temporalesco per Alpi, Prealpi e per molte aree della dorsale appenninica del Centro e del Sud. Entro sera alcuni fenomeni potranno localmente sconfinare anche verso le pianure adiacenti in particolare sui distretti del basso Tirreno.

In questa seconda mappa sono rappresentatele precipitazioni previste proprio per questa ultima Domenica di Maggio. Nelle aree colorate di blu ci attendiamo accumuli di pioggia prossimi anche ai 40mm e dunque l'equivalente a 40 litri per metro quadrato.

In seguito il quadro meteorologico comincerà a dare i primi segnali di miglioramento.

Tra la tarda serata e la notte infatti, i fenomeni si faranno via via sempre meno presenti fatta eccezione per alcuni tratti del Nordovest dove potranno insistere anche per gran parte della nottata, preludio questo ad un inizio di settimana ancora ben lungi dall'essere totalmente stabile. Ma di questo vi daremo ulteriori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

