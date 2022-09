Meteo: Oggi attentati temporaleschi cariche di grandine. Ecco le zone a rischio. I dettagli

Le prossime ore saranno davvero esplosive sul fronte meteorologico. Un vortice di bassa pressione in avvicinamento al nostro Paese sospinge una perturbazione carica di temporali e grandine pronta colpire parecchie zone d'Italia. Già in queste ore si avvertono chiaramente i primi segnali di un generale peggioramento su molti angoli del Mezzogiorno dove rovesci e temporali interessano i comparti più settentrionali della Sicilia con qualche piovasco in movimento sul resto del basso Tirreno. Insomma, ci sono tutti i presupposti per vivere una giornata assai agitata per molte zone d'Italia. Vediamo allora quali saranno quelle più a rischio.

Nel corso della mattinata occhi puntati ancora al Sud, sulla Sicilia ma col passare delle ore anche su molti tratti del Centro specie su Molise, Abruzzo, Lazio e gran parte della Toscana. Su tutte queste regioni si eleverà il rischio di temporali anche di forte intensità accompagnati da improvvisi nubifragi e locali grandinate. Piogge sparse saranno comunque possibili anche sul resto del Centro, mentre al Nord il quadro meteorologico si manterrà più asciutto nonostante la presenza di nubi sparse.

Nella seconda parte della giornata il tempo continuerà ad essere fortemente compromesso su tutto il Centro-Sud fatta eccezione per la Sicilia dove ci attendiamo un lento e graduale miglioramento. Massima attenzione ancora ai temporali che colpiranno con maggior diffusione ed intensità i rilievi umbro-marchigiani, tutto l'Abruzzo, il Lazio con rischio di forti rovesci temporaleschi anche a Roma.

A rischio pure la Basilicata e il nord della Puglia.

Ma se il brutto tempo sarà assai diffuso al Centro-Sud, non si potrà certo dire la medesima cosa per il Nord dove la giornata continuerà a trascorrere fino a sera all'insegna del tempo asciutto pronto a regalarci anche qualche ora di sole. Faranno eccezione i comparti alpini ed in parte quelli prealpini dove nelle ore più calde ci attendiamo alcuni rovesci temporaleschi.



In serata poi, l'instabilità atmosferica finirà per concentrarsi solo sulle regioni del Mezzogiorno mentre sul resto d'Italia si noteranno i primi segnali di un ritorno alla stabilità atmosferica.

Sarà questo il preludio ad un inizio di settimana che vedrà il nostro Paese diviso tra un ritorno dell'alta pressione e da una persistenza del tempo incerto. Ma di questo ve ne daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti. (iLMeteo)

In aggiornamento