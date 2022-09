Meteo: Oggi sole, poi temperature giù, le previsioni. Le temperature sono crollate su tutto il Paese e nei prossimi giorni potrebbe anche accadere qualcosa di eclatante sul fronte climatico.

Ormai siamo abituati a questi improvvisi ribaltoni. Si passa dal caldo al fresco in un batter d'occhio, come accaduto con l'inizio di questo weekend quando, da un contesto ancora prettamente estivo, siamo piombati praticamente in pieno Autunno. Tutta colpa di un freddo vortice ciclonico collocato sulle terre nord orientali del vecchio continente che ha sospinto verso l'Italia un fronte d'aria fredda responsabile di un vero e proprio crollo dei termometri, da Nord a Sud.

Nei prossimi giorni, dopo un inizio di settimana governato dall'alta pressione delle Azzorre e da un tipo di clima fresco la notte e più mite di giorno, ecco che da Mercoledì 21 un nuovo impulso d'aria fredda, che prenderà origine sempre dal vecchio vortice ciclonico, si metterà in viaggio verso l'Italia con l'intento di riportare, anche se parzialmente, non solo una nuova fase instabile, ma anche un ulteriore, generale e soprattutto insolito raffreddamento.

A fare i conti con questa nuova fredda insidia saranno soprattutto le regioni del versante orientali della Penisola in quanto più esposte alle fredde correnti provenienti dalle vicine terre dei Balcani. Occhi puntati dunque sulle regioni nord-orientali ma soprattutto sul versante adriatico e su parte del Sud. Saranno queste le zone dove le temperature potranno subire un ulteriore ed eclatante calo con valori anche fortemente sotto media. Pure sul resto del Paese le colonnine di mercurio, già di per se un po' sotto media, perderanno sicuramente qualche punticino, ma il calo termico sarà meno evidente e si avvertirà soprattutto nei valori minimi.

Insomma, a differenza di questi ultimi anni nei quali ci siamo abituati a vivere una sorta di Estate settembrina, nei prossimi giorni dovremo fare i conti invece con un contesto climatico decisamente più rigido rispetto a nostri standard climatici.