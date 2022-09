Meteo: Peggioramento con rovesci, temporali e crollo termico. Previsioni fino al Weekend

Una vasta e profonda circolazione ciclonica con centro motore sul Regno Unito, continua a condizionare negativamente il tempo anche sul nostro Paese inviando, a fasi alterne, alcune perturbazioni. Una di queste è già in viaggio verso l'Italia e nelle prossime ore inizierà a far sentire i suoi effetti negativi.

Ma vediamo nel dettaglio come evolverà questo nuovo peggioramento ormai alle porte e dove colpiranno rovesci e temporali fino a questa sera.

La prima parte del giorno vivrà un momento di pausa dal maltempo anche se nel corso della mattinata potrà comunque scoppiare qualche temporale sui rilievi lombardi, sul Levante ligure e sull'alta Toscana. Altrove avremo un tipo di tempo più tranquillo a tratti anche ben soleggiato al Sud e sui versanti adriatici del Centro.

Già dalle prime ore del pomeriggio invece, la situazione andrà rapidamente peggiorando su tutto il Nord con piogge sparse, rovesci e parecchi temporali che si spingeranno ancora una volta fino ai comparti più settentrionali toscani.

Il peggio tuttavia arriverà dalla serata quando forti ed abbondanti precipitazioni colpiranno le aree centrali e di levante della Liguria, gran parte della Lombardia, specie i rilievi e a seguire l'alto Veneto e il Friuli Venezia Giulia. Su queste zone gli intensi e persistenti fenomeni, anche sotto forma di nubifragi, potranno insistere anche durante la notte dando luogo a problemi di carattere idrogeologico con improvvisi allagamenti e possibili movimenti franosi soprattutto sui comparti montani.

Sulla base dei fenomeni previsti infatti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di Giovedì 24 Settembre, un'allerta arancione su buona parte dell’Emilia-Romagna. Allerta gialla su ampi settori di Lazio, Liguria, Lombardia e Veneto e su Molise, Umbria, Toscana occidentale e su alcuni settori dell’Emilia-Romagna.

In aggiornamento

Previsioni per il Weekend

Le condizioni meteo sono attese in ulteriore peggioramento e il prossimo weekend sarà di stampo pienamente autunnale. Tra sabato 26 e domenica 27, infatti, un vortice freddo provocherà non solo tante piogge e il rischio di nubifragi sull'Italia, ma pure il ritorno della neve.

Facciamo il punto della situazione sulla base degli ultimi aggiornamenti scoprendo, in particolare, dove sono attese le precipitazioni più abbondanti.

Una vasta area depressionaria, accompagnata e sospinta da correnti instabili e fresche di origine polare, irromperà sul bacino del Mediterraneo già dalla giornata di venerdì 25 e condizionerà il tempo anche per buona parte del fine settimana. Questo vortice ciclonico si approfondirà sulla nostra Penisola dando il via ad una fase di intenso maltempo.

Partendo con la nostra analisi da sabato 26, ci aspettiamo piogge e rovesci temporaleschi in particolare sulle regioni del Centro-Sud e sulle due Isole maggiori. Da segnalare il deciso rinforzo dei venti dai quadranti settentrionali, con il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte. Sull'arco alpino, poi, a causa del brusco calo delle temperature , tornerà anche la neve con i fiocchi che si spingeranno entro sera fin verso i 1200 metri di quota.

Domenica 27 il vortice acquisirà nuova forza, scatenando tutta la sua potenza sotto forma di temporali violenti e forti raffiche di vento. Massima attenzione in particolare a basso Veneto, Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria dove non sono da escludere dei veri e propri nubifragi, con il rischio concreto di alluvioni lampo e allagamenti. Anche le regioni centrali saranno interessate da piogge diffuse e localmente forti, specie sul Lazio (attenzione a Roma al mattino).

Avremo maggiori schiarite solamente al Nordovest, dove però sentiremo il primo vero freddo di stagione, con valori fin sotto i 7°C al primo mattino.

Ecco servito insomma un weekend pienamente autunnale, ombrelli e vestiti più pesanti a portata di mano quindi. (iLMeteo)