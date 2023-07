Meteo: ponte del 2 giugno, con l'anticiclone delle Azzorre e la bassa pressione, ecco le previsioni

Meteo: ponte del 2 giugno, con l'anticiclone delle Azzorre e la bassa pressione, ecco l’evoluzione. Ponte del 2 Giugno, la notizia è appena arrivata. Ci aspettano delle condizioni meteo anomale, già da venerdì e poi anche per il weekend.

Stiamo vivendo un mese di maggio davvero diverso rispetto a quello a cui ci eravamo abituati negli ultimi anni. La causa è una vera e propria anomalia, una sorta di blocco atmosferico in atto a livello europeo con due figure ben separate di alta e bassa pressione.

La mappa qui sotto mette bene in evidenza l'anomalia di pressione attesa in questa settimana: l'anticiclone delle Azzorre (indicato con la lettera "A") occuperà una zona insolita, tra le Isole Britanniche e la Penisola Scandinava, garantendo bel tempo e sole su questi settori; sul bacino del Mediterraneo, invece, troviamo una vasta area di bassa pressione con diversi cicloni responsabili di maltempo e temporali (indicati con la lettera "B").

In termine tecnico si parla di palude barica sul bacino del Mediterraneo: in concreto sta ad indicare che la pressione atmosferica si mantiene piuttosto bassa favorendo un'instabilità latente, foriera di piogge e temporali frequenti, specie durante le ore pomeridiane. E l'Italia si trova intrappolata in questa "gabbia ciclonica" ormai da qualche tempo; tuttavia, come capita spesso in questa parte finale di stagione, ciò non significa che le intere giornate saranno compromesse dalle precipitazioni, anzi, i fenomeni in questa stagione durano spesso poche ore e poi torna il sole (la classica instabilità tardo-primaverile).

Quindi, anche per il Ponte del 2 Giugno le condizioni meteo si manterranno piuttosto movimentate e dinamiche con la possibilità più che concreta di nuovi fronti temporaleschi; per Venerdì 2 Giugno massima attenzione quindi su Alpi e Prealpi e poi soprattutto al Centro-Sud (specie zone interne) e sulle due Isole Maggiori. Più sole invece sulle pianure del Nord e lungo le coste adriatiche.



Questa situazione proseguirà anche nel fine settimana: già da Sabato 3 le infiltrazioni di ulteriore aria fresca in quota favoriranno lo scoppio di temporali, anche forti con grandinate, dalla mattina sulle regioni settentrionali e poi nel pomeriggio diffusi anche al Centro-Sud, prevalentemente sulle zone interne, ma con locali sconfinamenti fin sulle coste tirreniche.

E non è finita qui, anzi. Domenica 4 sarà consigliabile tenere a portata di mano un ombrello in quanto non mancheranno rovesci e temporali sin dal mattino al Nord; poi, durante le ore pomeridiane. il maltempo colpirà in maniera marcata anche parte del Centro-Sud. (iLMeteo)

In aggiornamento