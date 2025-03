Meteo: prossime ore con piogge, temporali e grandinate su queste regioni

Da lunedì un vortice mediterraneo porterà pioggia, vento e fenomeni intensi su parte dell’Italia

A cura del meteorologo Andrea Bianchi

L’Italia si prepara ad affrontare un nuovo peggioramento del tempo a causa dell’arrivo di un vortice mediterraneo in formazione tra le Baleari e il Tirreno. Nelle prossime ore e per gran parte della settimana, il nostro Paese sarà interessato da piogge, temporali e grandinate, con forti venti in arrivo soprattutto al Centro e al Sud. Il tutto mentre il vortice Martinho, in arrivo dalla Spagna, sta lasciando spazio a una nuova insidiosa perturbazione atlantica.

Vortice Martinho in ritirata: in arrivo un “cut-off” atlantico

Nelle ultime ore l'Italia è stata influenzata dalla saccatura atlantica collegata al vortice Martinho, ma la spinta dell'anticiclone delle Azzorre sul comparto anglosassone sta generando un taglio della saccatura, il cosiddetto “cut-off”. Questo processo isolerà una goccia di aria fredda sul bacino del Mediterraneo che, già da lunedì, evolverà in un vortice ciclonico autonomo.

Il cuore del sistema depressionario si formerà tra le Isole Baleari e il Mar Tirreno, e sarà responsabile di una nuova fase perturbata per molte regioni italiane.

Lunedì 24 marzo: piogge irregolari e primi temporali

Durante la giornata di lunedì, il minimo depressionario resterà nei pressi delle Baleari, ma inizierà a richiamare correnti miti e umide dai quadranti meridionali verso l’Italia. Si prevedono:

Nuvolosità irregolare su gran parte della penisola;

su gran parte della penisola; Rovesci sparsi soprattutto nelle ore centrali della giornata ;

soprattutto nelle ; Temporali locali possibili su Nord Italia, Sardegna e medio-basso Adriatico.

I venti saranno moderati o tesi da sud, mentre le temperature resteranno superiori alla media stagionale.

Martedì 25 marzo: più instabilità al Centro-Nord

Nella giornata di martedì, il vortice si sposterà verso la nostra penisola, determinando un aumento dell’instabilità atmosferica:

Rovesci e temporali più diffusi al Centro-Nord ;

; Maggiore variabilità anche al Nordest e lungo l’Appennino;

La Sardegna avrà una parziale attenuazione dei fenomeni;

avrà una parziale attenuazione dei fenomeni; Il Sud Italia sarà ancora marginalmente coinvolto.

I venti meridionali continueranno a soffiare con una certa intensità, mentre le temperature non subiranno variazioni significative.

Mercoledì 26 marzo: peggioramento al Sud e calo termico

Il vortice ciclonico si posizionerà tra il Centro e il Sud Italia, portando piogge diffuse e temporali anche di forte intensità:

Le regioni centro-meridionali saranno le più colpite da fenomeni violenti , soprattutto su Campania, Puglia, Calabria e Sicilia ;

saranno le più colpite da , soprattutto su ; Possibilità di grandinate e raffiche di vento nei temporali;

e raffiche di vento nei temporali; Le temperature subiranno un calo , più marcato al Sud;

, più marcato al Sud; La ventilazione inizierà a ruotare dai quadranti settentrionali, segno del cambio di massa d’aria.

Conclusioni: settimana dinamica e ad alto rischio meteo

Le prossime giornate saranno caratterizzate da instabilità atmosferica marcata, con il rischio di eventi meteo estremi in alcune aree del Paese. L'evoluzione del vortice mediterraneo sarà determinante per capire se il maltempo si protrarrà fino al weekend.