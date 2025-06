Meteo: prossime ore, violenti temporali e grandinate in arrivo. Le regioni a maggior rischio

Tempo di lettura: ~3 min

Previsioni Meteo: Brusco Cambiamento, Temporali e Grandine da Nord a Sud

Italia sotto attacco da una goccia fredda nord-atlantica. Dopo settimane segnate da un caldo afoso di matrice africana, una brusca svolta meteo si profila all’orizzonte: l’arrivo di una goccia fredda in discesa dal Nord Atlantico porterà con sé instabilità localizzata ma intensa, con episodi di forti temporali, colpi di vento e grandinate. Un quadro atmosferico che interesserà, seppur a macchia di leopardo, gran parte della Penisola tra lunedì e giovedì.

Ma cosa si intende esattamente con “goccia fredda”? In ambito meteorologico, questo termine descrive un nucleo isolato di aria fredda in quota, staccatosi dalle correnti principali. Il suo movimento lento e imprevedibile può generare fenomeni convettivi molto energici nelle aree in cui transita, mantenendo per giorni condizioni instabili e localmente violente. Un meccanismo simile a quello della pozione magica di Asterix: una piccola dose, ma ad alto impatto.

L’evoluzione giorno per giorno

Lunedì: Nord e Centro nel mirino

Nord Italia: saranno Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna a registrare i fenomeni più intensi, con temporali sparsi, localmente forti e accompagnati da grandine e raffiche di vento. Parziale tregua sul Nord-Ovest, dove potranno però verificarsi brevi acquazzoni pomeridiani.

Centro: instabilità tra Toscana e Marche, con rovesci in sviluppo lungo l’Appennino e diretti verso l’Adriatico.

Sud: ancora protetto, con sole prevalente e solo qualche temporale in area appenninica.

Temperature in calo al Nord, ancora elevate al Sud.

Venti sud-occidentali in rotazione da Grecale. Mari mossi al Centro-Nord.

Martedì: Centro Italia sotto pressione, Sud in peggioramento

Nord: ultimi strascichi instabili tra Lombardia, Triveneto ed Emilia, ma tendenza a miglioramento nel pomeriggio.

Centro: fase acuta, con temporali diffusi sulle zone interne e adriatiche, soprattutto nel pomeriggio. Rischio di fenomeni intensi e grandinate.

Sud: variabilità crescente tra dorsale appenninica e coste adriatiche.

Temperature in sensibile calo.

Venti sostenuti da nord, mari generalmente mossi.

Mercoledì: ancora instabilità al Sud, più sole al Nord

Nord: torna il bel tempo prevalente, salvo innocua variabilità sui rilievi.

Centro: nubi e rovesci su Lazio e Abruzzo, in miglioramento.

Sud: occhi puntati su Sardegna e Campania, dove i temporali potrebbero essere forti nelle ore centrali. Possibili rovesci anche su Basilicata e Puglia.

Temperature in aumento al Nord.

Venti settentrionali in attenuazione. Mari da mossi a poco mossi.

Giovedì: goccia fredda verso la Sicilia, torna il sole ma non ovunque

Nord: stabile, con temporali pomeridiani limitati alle Alpi e Prealpi.

Centro: ancora fenomeni tra Lazio e Appennino abruzzese.

Sud: instabilità tra Sicilia e Sardegna, più sole sul resto delle regioni ma non senza rischio temporali lungo l’Appennino.

Temperature in graduale ripresa su tutta la Penisola.

Venti deboli settentrionali. Mari generalmente poco mossi.

