Meteo: Ritorno all'estate old school: weekend con clima mediterraneo classico e temporali al nord ecco l’evoluzione. Torna l'Estate vecchio stampo tipica degli anni 70-80! L'ormai imminente weekend trascorrerà all'insegna delle stagioni estive tipicamente mediterranee "old style" e tutto sarà diverso dai giorni scorsi.



Vediamo dunque di scoprire quello che sarà il quadro meteorologico per l'ultimo fine settimana di Luglio.

I più attempati ricorderanno sicuramente l'Estate com'era una volta, quella caratterizzata dall'anticiclone delle Azzorre, capace di regalarci lunghi periodi di sole e di caldo, ma senza particolari eccessi. Caldo e sole intervallati da più o meno normali break temporaleschi. Ora le cose sono cambiate e di molto.



A governare il periodo estivo è adesso quell'anticiclone sub-sahariano responsabile delle intensissime ondate di caldo africano che negli ultimi anni stanno polverizzando record su record e di atmosfere insalubri e irrespirabili a causa dell'elevato tasso di umidità (afa).

Nei prossimi giorni, tuttavia, potremo confidare in un contesto meteo-climatico decisamente diverso che farà sicuramente felici quelli che non sopportano i bollenti spiriti africani. Sì, perché l'alta pressione sub-sahariana sarà costretta a mantenere il suo cuore pulsante ben sbilanciato verso le sue terre di origine.



Un altro aspetto da sottolineare è la maggiore debolezza che avrà l'alta pressione sul suo bordo più settentrionale e dunque proprio a ridosso delle regioni del Nord che continueranno, a fasi alterne, a risentire del flusso più fresco ed instabile Nord atlantico.

Ciò premesso, vediamo cosa ci aspetta nelle giornate di Sabato 29 e Domenica 30 Luglio.

Sabato la pressione è attesa in moderato calo al Nord dove gli spifferi d'aria fresca ed instabile provocheranno qualche disturbo. Dopo una mattinata soleggiata e asciutta pressoché su tutto il Paese, ecco che nel corso delle ore pomeridiane e serali è previsto un moderato peggioramento sulle regioni settentrionali. Per questa ragione ci attendiamo l'arrivo di temporali anche intensi che potranno colpire in particolare la Valle d'Aosta e il Piemonte, per poi estendersi anche alla Lombardia e al Nordest entro le ore serali e notturne, con locali sconfinamenti alle aree dell'alta Valle Padana.



Nella mappa che vi proponiamo qui sotto sono rappresentate le precipitazioni previste proprio per la giornata di Sabato 29 Luglio: nelle aree colorate in blu si potranno cumulare fino a 40 mm di pioggia, equivalenti a 40 litri per metro quadrato.

Sul resto d'Italia, non si registreranno particolari scossoni. Tanto sole e temperature in aumento dunque, soprattutto al Sud.

Arriviamo così a Domenica 30 Luglio quando le note d'instabilità si faranno meno importanti.

Eccezion fatta per qualche rovescio temporalesco nelle ore più calde, segnatamente su Alpi e Prealpi orientali, altrove il quadro meteorologico risulterà decisamente stabile e soleggiato, in un contesto termico via via più caldino, specialmente al Centro-Sud. (iLMEteo)

