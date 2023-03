Meteo: Settimana di Pasqua, da lunedì con neve e freddo, le previsioni. Svolta invernale ad inizio aprile! E' questa la sentenza enunciata dall'ultimo aggiornamento meteo, appena arrivato, in vista della Settimana di Pasqua quando un ciclone, accompagnato e sospinto da venti freddi, provocherà un'intensa ondata di maltempo, proprio di stampo invernale, con pioggia e anche con la neve che tornerà a scendere fino a quote molto basse per la stagione. E subito dopo farà freddo!

Siamo di fronte ad una previsione quasi fotocopia di quanto accaduto nel corso dello scorso weekend e dell'inizio dell'attuale settimana.

Il tempo, anche questa volta, è previsto in peggioramento già dalla Domenica a causa dell'attacco di un fronte freddo artico in discesa dal Nord Europa, in grado di scatenare forti piogge e intensi venti dai quadranti settentrionali.

Successivamente, come mostra la mappa che vi proponiamo qui sotto, le fredde correnti andranno ad alimentare un ciclone (indicato con la lettera "B") che farà sentire i suoi effetti in avvio della Settimana Santa con precipitazioni localmente anche molto intense.

Il colore viola/blu sta ad indicare le masse d'aria fredde dalle caratteristiche invernali che dall'Artico scivoleranno fin verso il bacino del Mediterraneo: si tratta a tutti gli effetti di una configurazione invernale. Massima attenzione già da Lunedì 3 quando saranno possibili piogge battenti e temporali, specie al Centro-Sud e sulla Sicilia, accompagnati da burrascose raffiche di vento di Bora e Grecale che acuiranno ancor di più la sensazione di freddo.

Visto l'atteso calo dei valori termici tornerà anche la neve sugli Appennini con fiocchi fin verso i 400 metri di quota su Abruzzo e zone interne del Lazio, Molise, Puglia e Basilicata; sarà un evento di tutto rispetto e che non capita sempre ad Aprile! Città come L'Aquila, Campobasso, Isernia, ma anche Potenza e Matera potranno essere avvolte da un soffice manto bianco, proprio quando ormai la Primavera pareva avviata.

E il Nord? Anche se il tempo risulterà più stabile e soleggiato, sulle regioni settentrionali farà davvero freddo, specie se consideriamo il calendario. La seconda mappa che vi mostriamo qui sotto mostra il risveglio "gelido" atteso per Mercoledì 5 Aprile: il colore verdino/bianco indica valori intorno agli 0°C in pianura al Nord e sul versante Adriatico.

Quanto durerà questa seconda fase di freddo maltempo nel giro di una settimana? L'anticiclone dovrebbe riuscire a riguadagnare lo spazio perduto proprio in prossimità delle feste pasquali, distendendosi sul bacino del Mediterraneo. Attenzione, se certamente avremo una maggiore stabilità atmosferica e più sole, le temperature potrebbero mantenersi piuttosto basse, specie al mattino, a causa del reiterato afflusso di correnti dai quadranti settentrionali. (iLMeteo)

In aggiornamento