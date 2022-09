Meteo: STOP all'inverno! Da oggi Anticiclone mite, rischio nebbia. Le previsioni

La nuova settimana sarà caratterizzata da uno stop dell'inverno a causa dell'arrivo dell'anticiclone che avvolgerà praticamente tutto il Paese, ma ci sarà il rischio nebbia.

Andiamo dunque a vedere nel dettaglio cosa ci aspetta sul fronte meteo nei prossimi giorni.

Già da Lunedì 14 Dicembre il quadro meteorologico sarà contrassegnato da una totale stabilità atmosferica su tutto il Paese. Le uniche insidie saranno dovute a locali banchi di nebbia sulla Val Padana, nelle vallate interne del Centro e a qualche residuo annuvolamento al Sud, eredità del vortice ciclonico ormai lontano dalle nostro terre.

Attenzione invece alle temperature mattutine in quanto nelle ore prossime all'alba si potranno registrare locali brinate sulle aree pianeggianti del Nord, specie sul Nordovest. Saranno invece in generale aumento i valori diurni soprattutto in montagna.

Proseguendo il nostro viaggio, entriamo nel cuore della settimana quando tra Martedì 16 e Giovedì 18 l'alta pressione sarà ancora la protagonista principale anche se la sua caratteristica di comprimere l'aria nei bassi strati favorirà una sempre maggior ingerenza delle nebbie e delle nubi basse. Oltre alla riduzione della visibilità infatti, i cieli saranno spesso grigi sulla Val Padana, sulla Liguria e su alcuni tratti delle coste tirreniche centrali. Tra Mercoledì e Giovedì la presenza di nubi basse potrà anche dar luogo ad episodi di pioviggine sui settori di centro-levante della Liguria e sui litorali toscani e laziali. Più soleggiato il meteo invece sui rilievi del Nord e sul resto del Paese.

Arriviamo così alla parte finale della settimana quando da Venerdì 18 l'alta pressione perderà di energia per effetto di un vortice di bassa pressione in avvicinamento dall'atlantico. Il tempo tornerà lentamente a peggiorare a partire dal Nord e dalla Sardegna con l'arrivo di qualche pioggia destinata poi ad estendersi Sabato 19 a tutto il Nord e la fascia tirrenica del Centro. Sarà il preludio ad un fine settimana piuttosto instabile su gran parte del Paese anche se di questo ce ne occuperemo più nel dettaglio nei prossimi giorni. (iLMeteo)

In aggiornamento