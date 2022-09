Meteo: Super ondata di caldo, temperature con picchi fino a 40°C. Ecco l’evoluzione

L'estate sta entrando nel vivo e nei prossimi giorni ci proporrà la prima super ondata di caldo con temperature che potranno raggiungere addirittura picchi di 40°C!

Passeremo dunque da un estremo all'altro in quanto: dopo un lungo periodo sotto tono sul fronte climatico (praticamente tutta la primavera e, adesso, l'avvio della stagione estiva), ora le cose stanno cambiando e tutto il Paese sarà infatti avvolto da un anticiclone africano capace di far salire le colonnine di mercurio fino a raggiungere valori davvero roventi e ben superiori alla media climatologica del periodo.



Nonostante la settimana si sia aperta con qualche debole spiffero d'aria più fresca, i termometri subiranno una leggera flessione solo su parte del Nord e su alcuni tratti del medio e alto Adriatico. Nulla di anomalo: queste sono le zone geograficamente più esposte alle fresche correnti provenienti dai vicini Balcani.



Sul resto del Paese invece, i termometri si manterranno più o meno stabili su valori ancora abbastanza consoni al periodo, per ora!

Questo trend ci accompagnerà fino a metà settimana, con temperature che faranno registrare solo piccoli e contenuti ritocchi verso l'alto, in attesa di un deciso riscaldamento atteso nei giorni successivi.

Da venerdì 18, infatti, l'approfondimento di un vortice ciclonico sulla Penisola Iberica innescherà un forte richiamo di bollenti masse d'aria direttamente dal cuore del Sahara in direzione principalmente verso le regioni del Sud e delle Isole maggiori. Saranno queste le aree dove, specie a cavallo del weekend, si registreranno picchi termici davvero notevoli.



Attenzione perché nei settori più interni di Sardegna e Sicilia la colonnina di mercurio potrebbe addirittura superare la soglia dei 40°C!

Farà molto comunque caldo anche sul resto del Sud e su gran parte del Centro, con picchi di 36/37°C a Firenze. Seguiranno a ruota Perugia, con 35°C e poi Roma e Ancona con almeno 33/34°C.

E non saranno da meno le regioni settentrionali: le aree più colpite dal gran caldo saranno quelle dell'Emilia con Bologna e Ferrara su valori prossimi ai 36/37°C. Solo qualche grado in meno sul resto dove Nord, dove si andrà dai 32/33°C di Milano e Torino ai 30°C di Venezia.



I valori meno bollenti infatti, come accade generalmente in estate, si registreranno lungo i litorali. Qui i termometri difficilmente supereranno la soglia dei 30°C grazie all'influenza delle brezze marine.

Ma non farà certo fresco! (iLMeteo)

In aggiornamento