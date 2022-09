Meteo: temperature in aumento. Weekend prima mite e poi ventoso. Le previsioni

Nei prossimi giorni la circolazione cambierà decisamente sul nostro Paese, con i venti che si disporranno dai quadranti meridionali. Con quali conseguenze? il quadro meteo-climatico sull'Italia sarà caratterizzato non solo da temperature in aumento, ma pure da cieli più sporchi al Nord e da qualche pioggia a carattere sparso.



Ma vediamo nel dettaglio le previsioni fino a venerdì.

Dopo un mercoledì caratterizzato da forti venti di Maestrale e da una reiterata instabilità al Sud a causa del vortice giunto nei giorni scorsi e che va via via sfilando verso la Grecia, dalla giornata di giovedì 11 Marzo i venti inizieranno a ruotare dai quadranti sud-occidentali. Arriverà dunque aria più mite, ma al tempo stesso più umida, che favorirà lo sviluppo di annuvolamenti diretti verso le regioni del Nord. Qui infatti i cieli si manterranno più nuvolosi, a tratti grigi, con qualche goccia di pioggia non da escludere sul Levante Ligure e, più occasionale, sulla Lombardia.



Andranno meglio le cose sul resto del Paese, dove si farà anche maggiormente sentire un graduale aumento termico. Tuttavia, a partire dalla serata noteremo una maggiore presenza di nubi anche al Centro ad iniziare dalle regioni tirreniche.

Arriviamo così alla vigilia del weekend, con le correnti oceaniche che si faranno ulteriormente sentire al Nord, dove avremo un'ulteriore e maggior ingerenza delle nubi che eleverà il rischio di precipitazioni, segnatamente su Liguria di centro-levante, bassa Lombardia, ovest Emilia e su gran parte del Triveneto.



Ci sarà pure spazio per qualche nevicata sui rilievi alpini centro-orientale, sopra i 1200 metri di quota e per alcuni temporali su Friuli Venezia Giulia e Veneto.

Ma la giornata di venerdì 12 sarà un po' zoppicante anche al Centro, dove la presenza di nubi a tratti compatte potrà dar luogo a locali piogge, specie in Toscana e sui comparti appenninici in genere.



Altrove il tempo si manterrà più asciutto, ma non mancherà qualche nube di passaggio, soprattutto sul comparto adriatico.



Le temperature faranno registrare un ulteriore lieve aumento, più apprezzabile al Sud e sulle due Isole maggiori, aree dove i termometri potranno salire intorno ai 17/18°C.



Le colonnine di mercurio, tuttavia, saliranno lievemente anche sul resto del Paese, seppur ostacolate dalla maggior incertezza sul fronte meteo.

In seguito, se tutto verrà confermato, nel corso del weekend le cose potrebbero nuovamente complicarsi sul fronte meteorologico, ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.



Previsioni per il weekend

Il prossimo weekend sarà caratterizzato da un contesto inizialmente assai mite e stabile, ma poi sarà disturbato dal vento e pure da una passata di rovesci anche temporaleschi.



Vediamo meglio nel dettaglio le previsioni per le giornate di sabato e domenica.

La giornata di sabato sarà relativamente tranquillagià dal mattino, fatta eccezione per qualche debole piovasco a ridosso dei rilievi appenninici del Centro e per qualche nube sparsa altrove. Anche il pomeriggio sarà accompagnato solamente da una timida variabilità su gran parte d'Italia, con locali addensamenti più consistenti sull'area del basso Tirreno e sui settori ionici, ma senza particolari conseguenze.



Da segnalare un gradevole contesto climatico su tutto il Paese, con temperature piuttosto miti ovunque.

Arriviamo così alla giornata di domenica, quando le cose inizieranno a cambiare. Dopo una primissima parte del mattino senza particolari scossoni, ecco che col passare delle ore è attesa una rotazione dei venti dai quadranti settentrionali, con l'arrivo di un sostenuto Maestrale, ad iniziare dai comparti tirrenici.



Nel contempo, inizieranno ad affluire venti più freschi dalle vicine terre balcaniche che piloteranno un veloce fronte perturbato verso il nostro Paese, pronto a provocare un rapido peggioramento del tempo, inizilamente su Friuli Venezia Giulia e Romagna, ma in seguito anche sulla fascia adriatica del Centro, sull'area garganica e nelle aree interne tirreniche, per poi spingersi in serata sui comparti del basso Tirreno.



Su queste aree arriveranno delle piogge sparse, localmente anche sotto forma di rovescio e, attenzione, non sono da escludere delle nevicate sui rilievi, con la quota che si attesterà intorno ai 1200/1300 metri sull'Appennino Centrale e un po' più su su quello meridionale.



In tarda serata, sotto lo sferzare dei venti di Maestrale, il fronte perturbato viaggerà ulteriormente verso levante, per poi allontanarsi definitivamente dall'Italia nel corso della successiva notte, preludio ad un inizio della prossima settimana più frizzante, ma al tempo stesso anche più tranquillo sul fronte meteorologico. (iLMeteo)

In aggiornamento