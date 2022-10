Meteo: temperature caldo anomale, sopra media fino 30°C, i dettagli. Caldo fuori dal normale nei Prossimi Giorni, ora vi diciamo quanto durerà questa Ottobrata-Bis

Caldo fuori dal normale! Nei prossimi giorni vivremo un'Ottobrata Bis, ovvero un secondo periodo, quasi consecutivo, con temperature anomale, sopra media, dopo quello sperimentato nella prima settimana del mese.

Una situazione eccezionale, in quanto mai fino ad ora il mese di Ottobre ci aveva proposto ben due ondate di calore fuori stagione: tuttavia, grazie agli ultimi aggiornamenti, oggi siamo in grado di dirvi quanto durerà ancora questa situazione.

Nel corso della settimana farà davvero caldo: almeno 30°C sono attesi in Sardegna, ma nelle aree più interne dell'Isola non è escluso che si possano addirittura superare i 32/33°C! Al Sud ci si avvicinerà ai 27/28°C, ma anche al Centro-Nord si toccheranno valori ben sopra la media, con almeno 25/26°C attesi. Pare dunque evidente come il nostro clima sia ben lontano dai suoi normali standard.

D'altronde sulle nostre teste incombe un robusto anticiclone di matrice africana che offre una solida protezione al nostro Paese rispetto sia alle perturbazioni atlantiche, sia alle irruzioni fredde dal Nord Europa e che mantiene, di conseguenza, un clima decisamente caldo per il periodo.

Ma cosa accadrà allora nei prossimi giorni? La struttura anticiclonica sub-sahariana rimarrà ben salda sul nostro Paese almeno fino a Mercoledì 19, dispensando giornate nel complesso stabili e ancora molto calde per il calendario. L'unica eccezione sarà rappresentata da un ulteriore incremento del rischio di foschie o nebbie durante le ore notturne e in prima mattinata sulla Valle Padana e su alcuni tratti interni del Centro. Per il resto sembrerà ancora di essere in Estate.

La nostra attenzione invece si concentra su quanto potrà accadere da metà settimana in poi e per la precisione da Giovedì 20 quando dal Regno Unito scenderà verso la Penisola Iberica un vortice ciclonico destinato poi a diventare l'artefice di un cambiamento sul nostro Paese atteso a partire da Venerdì 21 quando potrebbero tornare le piogge al Nord.



La situazione resterà invece immutata sul resto del Paese, dove continuerà a dominare l'anticiclone africano, a garanzia di un tempo sempre ampiamente stabile e soleggiato, con temperature ben al di sopra delle medie stagionali.

Vista la distanza in sede previsionale non è possibile entrare troppo nel dettaglio, ma se tutto ciò verrà confermato, il quadro di calda stabilità di questi giorni dovrebbe subire un degrado a fine mese, per poi lasciare spazio ad una fase con caratteristiche prettamente autunnali. Vedremo se nei prossimi aggiornamenti dai centri di calcolo arriveranno conferme oppure smentite in proposito. Per ora spazio all'Ottobrata Bis! (iLMeteo)

