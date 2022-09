Meteo: Temporali crollo termico. Scatta l'allerta arancione/gialla della Protezione Civile

Il previsto vortice ciclonico in avvicinamento all'Italia, sta provocando un'evidente allontanamento dell'alta pressione costretta ormai a ritirarsi in pieno atlantico. Il tempo dunque è in fase di deciso peggioramento e in queste ore la nostra meteo cronaca diretta segue con molta attenzione le piogge e i temporali già in atto su alcuni angoli del Paese. Sotto stretta osservazione al momento sono gran parte del Nordovest con rovesci temporaleschi segnalati su molti tratti del Piemonte, sulla Liguria, in Lombardia ed Emilia. Altri piovaschi si stanno spingendo fino alle cose centro-settentrionali della Toscana. Altrove il meteo si mantiene decisamente più tranquillo.

Vediamo come si evolverà la situazione nelle prossime ore.

Nel corso della mattinata saranno ancora una volta le regioni del Nordovest ad essere maggiormente interessate dal Maltempo, ma col passare delle ore il quadro meteorologico sarà destinato a peggiorare inoltre sul resto del Nord. Tempo in peggioramento sulla Toscana ed in seguito sulle Marche.

Attenzione ai forti temporali con possibili improvvisi nubifragi e grandinate che nel corso della giornata saranno più probabili su tutto la regione alpina e prealpina, sulla Liguria di centro-levante e nel pomeriggio/sera su tutto il Triveneto e la Toscana settentrionale. Altre piogge insisteranno comunque fino a tarda serata su tutto il comparto centro-orientale del Nord, in Umbria e fino al Lazio. Sempre in serata il meteo andrà peggiorando anche sulla Sardegna.

Da segnalare inoltre che il peggioramento in atto sarà seguito dall'ingresso di aria più fredda. Ci attendiamo dunque un deciso e rovinoso crollo delle temperature entro sera segnatamente sulle regioni settentrionali a su parte del Centro dove i termometri potranno scivolare verso il basso anche di 8-10°C in meno rispetto ai giorni scorsi. Continuerà invece a fare piuttosto caldino al Sud e sule aree del Centro non interessate dal brutto tempo.

Scatta l'allerta arancione/gialla della Protezione Civile

Sulla base dei fenomeni previsti, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di giovedì 4 Giugno, allerta arancione per rischio idrogeologico su alcuni settori della Lombardia. Valutata inoltre allerta gialla sui restanti bacini lombardi, su gran parte del Piemonte e sull'intero territorio di Liguria, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Toscana.

Per maggiori dettagli vi ricordiamo che è sempre possibile consultare il Bollettino di criticità e di allerte all'interno del sito della Protezione Civile. (iLMeteo)