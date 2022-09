Meteo: Torna il caldo africano, temperature a oltre 35°C. poi da domenica forte peggioramento

La sorpresa è servita! Proprio quando il calendario ci sta dicendo che è iniziatonl'autunno, ecco che all'improvviso torna il caldo africano con temperature che fra poco torneranno a toccare picchi da piena estate, addirittura oltre i 35°C.



Occhi puntati, dunque, al nord Africa, dove venti molto caldi, richiamati da un vortice collocato nei pressi della Penisola iberica, si apprestano ad accarezzare molte regioni del nostro Paese, garantendo un'atmosfera che sarà ben lungi dell'essere autunnale: anzi, a conti fatti vivremo una parentesi praticamente estiva.



Vediamo allora nel dettaglio quando e dove assisteremo a questa ennesima escalation del caldo africano.

I primi aliti bollenti si avvertiranno già dalla vigilia del weekend. Venerdì 24 sarà infatti una giornata molto calda per la Sardegna dove i termometri toccheranno punte prossime ai 33/34°C, ma anche sul resto del Paese la colonnina di mercurio salirà, sia pure più timidamente.

La giornata più calda per tutti sarà invece quella di sabato 25 quando le temperature aumenteranno su tutto il Paese, anche se sul gradino più alto del podio continuerà a salire la Sardegna: sull'Isola le colonnine di mercurio si spingeranno addirittura fino ad oltre 35°C!



Valori di tutto rispetto e prossimi ai 32/33°C sono attesi anche sulla Sicilia e su molti tratti del Sud, ma pure sul resto del Paese si registreranno comunque punte massime ben superiori alla media climatologica del periodo.



Solo nella seconda parte del fine settimana registreremo una lieve inversione di tendenza, ma solamente al Nord, per effetto di una perturbazione atlantica che influenzerà gioco forza anche le temperature, costrette a subire un'inevitabile flessione.



Continuerà invece a fare ancora molto caldo al Sud, su gran parte del Centro e, soprattutto, sulla Sardegna, dove il clima manterrà caratteristiche pienamente estive.

Quando finirà questa ennesima fiammata dal cuore dell'Africa? Forse sole nel corso della prossima settimana, quando si intravede un ritorno a temperature più vicine alla media, grazie all'arrivo di venti più freschi pronti ad avvolgere gradualmente tutto il Bel Paese.

Ma su questo vi daremo maggiori dettagli nei nostri prossimi aggiornamenti.

Previsioni per il weekend

Dopo un Venerdì baciato dal sole, ci attende un weekend bifronte, a doppia faccia, caratterizzato da un sabato all'insegna del caldo e del bel tempo, ma anche da una domenica dove su alcune regioni è atteso il passaggio di una veloce perturbazione capace di dar vita a un forte peggioramento.

Su scala generale troviamo un pernicioso vortice ciclonico collocato nei pressi della Penisola iberica, responsabile di un richiamo d'aria calda dal cuore dell'Africa, la quale alimenta parzialmente un'area di alta pressione attualmente in fase di espansione sul nostro Paese. E' questa la ragione per cui ci attendiamo un sabato tutto sommato tranquillo e anche piuttosto caldo, soprattutto al Sud e sulla Sardegna, dove vivremo una sorta di flash estivo viste le temperature previste ben superiori alla media climatologica del periodo.

Solo dalla serata si noteranno i primi segnali di un peggioramento a partire dalle estreme regioni di Nordovest, con le prime piogge in arrivo sul Piemonte.

Non dobbiamo dimenticare che non siamo più nei mesi estivi e in questo periodo dell'anno è normale che le alte pressioni iniziano ad essere frequentemente minacciate da un flusso atlantico sempre più attivo, pronto a far sentire il suo carico d'aria fredda ed instabile. Ed è proprio quanto accadrà in quel di domenica, quando sarà proprio un profondo vortice nord-atlantico a sospingere verso il nostro Paese una perturbazione.



Il tempo dunque peggiorerà già dalle prime luci del giorno su tutto il Nordovest con piogge, rovesci e qualche temporale. Col passare delle ore il contesto meteo sarà poi destinato a divenire più instabile pure sul resto del Nord e fino ai comparti centro-settentrionali della Toscana con l'arrivo, anche qui, di qualche temporale.

Ci sarà invece un'altra fetta d'Italia che godrà di uno scenario decisamente diverso, in particolare il Sud, le due Isole maggiori e il resto del Centro, anche se nelle ore pomeridiane un po' di nubi solcheranno i cieli di queste ultime regioni e dell'area tirrenica meridionale, senza provocare peraltro effetti di rilievo.



Un occhio di riguardo invece va alle temperature in quanto, ad esclusione del Nord, dove avremo un contesto piuttosto altalenante, i valori termici si manterranno ben superiori alla media climatologica con punte praticamente estive specialmente sulla Sardegna, dove i termometri saliranno in forma quasi esagerata.



Sul finire della giornata festiva, infine, mentre al Centro-Sud l'atmosfera continuerà a dispensare un calda stabilità, al Nord il quadro meteorologico inizierà a dare segnali di un rapido miglioramento a partire dalle regioni occidentali, a garanzia di una serata dove il tempo tornerà praticamente tranquillo per tutti. (iLMeteo)

In aggiornamento