Meteo: tregua apparente, sole e pioggia. Previsioni ed evoluzione

SITUAZIONE: Il freddo vortice di bassa pressione sopraggiunto domenica sul nostro Paese, si sta spostando verso l'area balcanica. Nelle prossime ore dunque, alcune regioni d'Italia godranno di una calma apparente, mentre su altri settori nubi e ostinate piogge continueranno a condizionare negativamente il meteo per gran parte della giornata. Vediamo nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni per le prossime ore dando un cenno anche all'evoluzione.

NORD: le regioni settentrionali saranno le prime a godere di un Martedì all'insegna di una calma apparente. Nonostante la presenza di un po' di nubi sparse infatti, non mancherà un discreto soleggiamento soprattutto sui comparti pianeggianti. Un'atmosfera discretamente soleggiata avvolgerà molte città come Torino, Milano, Bologna fino a Venezie e Trieste. Le nubi più organizzate invece, le troveremo sui comparti alpini e prealpini. Aosta, Trento e Bolzano ad esempio, faranno più fatica a vedere l'azzurro nel cielo nonostante non sarà necessario l'ombrello.

Sul fronte temperature, dopo una mattinata molto rigida per il periodo, i valori massimi si addolciranno attestandosi intorno ai 16/17°C. Clima ovviamente più frizzante sui monti dove lo zero termico (valore registrato nella libera atmosfera) si attesterà mediamente intorno ai 1700/1800 metri di quota.

CENTRO: tempo abbastanza soleggiato a Firenze, Perugia, Ancona, fino a Roma, mentre si registrerà una maggior nuvolosità su ovest Sardegna, nel sud delle Marche e in Abruzzo soprattutto a ridosso dei rilievi. Qui non si potranno escludere deboli piovaschi.



Anche al Centro, dopo una mattina piuttosto fredda ed in particolare nelle aree interne della Toscana, le temperature massime sono previste in gradevole aumento con valori molto simili al Nord. Prevediamo infatti 17°C ad Ancona e Firenze e 18° a Roma.

SUD: le regioni meridionali dovranno invece fare i conti con un meteo decisamente più capriccioso. In mattinata rovesci e qualche isolato temporale potranno bagnare il nord della Sicilia, tutto il settore tirrenico della Calabria e della Campania. Ci attendiamo infatti piogge nel palermitano, nel messinese, su Reggio Calabria e poi ancora nel cosentino, nelle zone di Napoli, nel casertano e nell'avellinese. Nel corso del pomeriggio inoltre, alcune piogge bagneranno in forma irregolare la Basilicata, la Puglia e il Molise.



In quanto al contesto climatico, se da un lato la maggior copertura nuvolosa mantiene valori notturni più miti rispetto al Centro-Nord, viceversa favorirà un contesto meno gradevole di giorno specie nelle aree raggiunte dalle piogge.

Evoluzione: in precedenza abbiamo scritto di questa calma apparente, già da mercoledì infatti, il meteo è destinato a subire l'ennesimo peggioramento a causa di un nuovo vortice ciclonico che dalla Francia si tufferà nuovamente sull'area mediterranea, verso il nostro Paese, pronto a riportare piogge, temporali e neve in montagna ad iniziare dal Nordovest. Ma di questo ce ne occuperemo nella sezione dedicata al tempo dei prossimi giorni. (iLMeteo)