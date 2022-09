Meteo: Un vortice di bassa pressione porta raffica di temporali e temperature in calo! Le previsioni

Stiamo vivendo un vero e proprio cambiamento sul fronte meteo-climatico. Dopo un lungo periodo dominato da un caldo ed afoso bel tempo dovuto ad un promontorio di alta pressione di matrice sub-tropicale, un vortice di bassa pressione presente soprattutto in quota, ho portato non solo ad un evidente parentesi di tempo instabile, ma ha decretato inoltre la fine della grande calura soprattutto al Nord e su parte del Centro.

Ma vediamo più nel dettaglio cosa ci riservano le previsioni per tutto il resto della settimana.

Occupiamoci subito del vortice di bassa pressione che continuerà a dispensare una raffica di temporali tra Martedì 4 e Mercoledì 5. Nel primo step avremo numerosi temporali a spasso per il Nord, soprattutto sui comparti orientali e dunque su est Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna e a scendere tra Toscana, Marche, Umbria ed Abruzzo. Qui registreremo un ulteriore calo termico con valori che potrebbero addirittura scendere sotto media. Meglio andranno le cose al Sud a parte qualche rovescio sulle coste campane e su alcuni tratti della Puglia.



Nel secondo step invece, dunque nella giornata di Mercoledì, la fase temporalesca seguirà il movimento del vortice che si sposterà verso Sud. Ci attendiamo dunque un miglioramento al Nord con qualche residuo piovasco al mattino su coste friulane, venete e romagnole. Rovesci e temporali localmente forti si daranno appuntamento sull'area meridionale della Marche, l'Umbria interna, l'Abruzzo e il Molise. Al Sud sotto stretta osservazione saranno la Puglia centro-meridionale, la Basilicata, la Campania e comparti nord della Calabria. Più sole invece sulle due Isole Maggiori. Calano un po' le temperature anche al Sud dove cesseranno le condizioni di caldo e afa.

Arrivano buona notizie per i giorni successivi quando, già da Giovedì 6, l'alta pressione tornerà a spingere il suo baricentro verso l'Italia ed anche le temperature torneranno a guadagnare qualche punticino verso l'alto. Tuttavia il quadro meteorologico rimarrà ancora un po' incerto fino a Venerdì 7 sul medio e basso adriatico e su alcuni settori del Sud Peninsulare.

Infine, più sole per tutti nel corso del fine settimana quando le temperature faranno registrare ovunque un generale ed ulteriore aumento anche se la presenza di una gradevole ventilazione settentrionale, non permetterà eccessi sul fronte caldo. (iLMeteo)