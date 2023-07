Meteo: violento temporale in arrivo: le zone a rischio grandine ecco i dettagli

Meteo: violento temporale in arrivo: le zone a rischio grandine. Un vero e proprio scoppio temporalesco colpirà nelle prossime ore alcune regioni del nostro Paese dove si eleverà inoltre il rischio di forti rovesci e locali grandinate. Vediamo cosa sta accadendo sull'Italia e soprattutto quali saranno le zone più a rischio.

Nonostante il calendario avanzi e l'atmosfera faccia di tutto per ritrovare un po' di quiete, il quadro meteorologico sul nostro Paese continua ad essere condizionato da correnti umide ed instabili di matrice oceanica foriere di nubi minacciose, piogge e tanti temporali. Prosegue infatti la totale assenza delle alte pressioni sull'Italia in grado di garantirci un po' di stabilità. Quella delle Azzorre continua a mantenere una posizione davvero insolita e per la precisione poco a nord del Regno Unito. Quella africana invece, nonostante piccoli segnali di risveglio, prosegue il lungo letargo sulle sue terre d'origine.

Detto ciò, vediamo cosa ci aspetta sul fronte meteo per le prossime ore.

La prima parte del mattino sarà scandita da alcune note d'instabilità temporalesca su alcuni tratti del Nordovest specie tra Piemonte, Lombardia e con qualche piovasco a spasso per la Liguria e sulle estreme regioni del Sud specie tra Calabria e area ionica. Più tranquillo il meteo sul resto del Paese.

Nel corso della mattinata un contesto di moderata instabilità avvolgerà ancora in parte il Nordovest con fenomeni sparsi più probabilità tra Liguria, Emilia occidentale e in forma meno evidente tra Piemonte e Lombardia. Attenzione invece al Sud specie tra il nordest della Sicilia, la Calabria e tutto il comparto ionico. Su queste zone ci attendiamo la formazione di importanti focolai temporaleschi con forti rovesci a grandinate.

Anche il pomeriggio sarà teatro di numerosi forti temporali che potranno scoppiare su gran parte del comparto alpino, prealpino e su tutta la catena appenninica. Localmente i temporali potranno anche sconfinare verso le zone pianeggianti del versante centrale adriatico, sul basso Tirreno e sui comparti più orientali delle due Isole Maggiori.



Per comprendere ancora meglio la distribuzione e gli accumuli di pioggia previsti, vi proponiamo la mappa qui sotto centrata proprio per la giornata di Mercoledì 7 Giugno. Nelle aree colorate di blu si potranno cumulare fino a 40mm di pioggia, l'equivalente di 40 litri per metro quadrato. Nei settori colorati di azzurro invece, gli accumuli saranno inferiori e dunque i fenomeni meno importanti e diffusi.

La furia degli elementi comincerà poi a dare segnali di attenuazione nel corso della serata quando i temporali si spegneranno, la pioggia tenderà ad attenuarsi e al tempo stesso si attiveranno ampie schiarite.

Guai abbassare la guardia però, in quanto anche la giornata di Giovedì 8 riserverà parecchie occasioni per rivedere la pioggia e i temporali. (iLMeteo)

In aggiornamento