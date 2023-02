Meteo: Weekend, altro che febbraio corto e amaro! Ecco il perché. Weekend, altro che Febbraio...sembrerà di essere in Primavera! Il prossimo fine settimana non sarà certamente come quelli appena passati e la causa va ricercata nella particolare configurazione che si sta delineando sul Vecchio Continente e che sarà ulteriormente acuita nei prossimi giorni.

Di fatto, Sabato 18 e Domenica 19 Febbraio saranno meteorologicamente anomali anche se, questo va detto, la situazione non sarà univoca su tutto il Paese.

Il quadro climatico atteso nel weekend è semplice: una vasta area di alta pressione centrata su Penisola Iberica, Francia e buona parte del bacino del Mediterraneo centro-occidentale avrà effetti diretti anche sull'Italia.



La conseguenza più immediata della presenza dell'anticiclone si avrà soprattutto sulle temperature che si porteranno ben sopra le medie climatiche di riferimento, anche con 10°C di anomalia positiva al Centro-Nord. Il caldo si farà sentire sull'arco alpino con lo zero termico che schizzerà fin verso i 3000 metri di quota, un valore "folle", certamente più tipico del mese di Giugno che non di Febbraio.



Per quanto riguarda Sabato 18 Febbraio da segnalare solo pochi disturbi: in primo luogo, come è naturale che sia durante l'Inverno, alta pressione non significa sole per tutti: complice l'assenza di vento, avremo a che fare con l'altra faccia della medaglia delle alte pressioni in questo periodo dell'anno, ovvero con le nebbie che sono destinate a tornare sulle pianure del Nord, specie dopo il tramonto e durante la notte. Una minaccia più lieve interesserà invece Liguria e alta Toscana, dove non escludiamo la presenza di nubi basse e anche qualche isolato piovasco.

Per la giornata di domenica 19 si confermerà l'alta pressione sull'Italia con un vero e proprio anticipo di Primavera in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori, dove, come possiamo vedere dalla mappa qui sotto ci sarà ampio spazio per il sole e per i primi caldi (fuori stagione) con temperature fin verso i 17/18°C durante le ore pomeridiane.

Discorso un pochino diverso sul resto dell'Italia: al Nord avremo spesso cieli coperti con il rischio pure di qualche piovasco in serata tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto. Molte nubi e deboli precipitazioni, specie nella seconda parte di giornata, anche sulle regioni tirreniche. (iLMeteo)

In aggiornamento