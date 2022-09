Meteo: Weekend con blitz temporaleschi poi ancora estate! Le Previsioni per sabato e domenica

Maltempo: allerta gialla in Piemonte, Lombardia e su isole sud Sardegna colpito ieri da ciclone, allagamenti a Cagliari

Piogge e temporali sono attesi oggi in Italia sul nordovest e sulle isole. Allerta gialla in Lombardia, Piemonte, Sicilia e Sardegna. Ieri un ciclone si è abbattuto sul sud di quest'ultima con venti oltre i 100 km orari, sradicando alberi e allagando strade a Cagliari e provincia: in poche ore è caduta la pioggia di un mese.

Un vortice ciclonico in spostamento verso la Sicilia condizionerà solo parzialmente il meteo dell'ormai prossimo weekend, in un contesto generale rivolto a un deciso miglioramento.

Insomma, ci aspetta un fine settimana con residui temporali, ma pronto a dare il via a un periodo di rinnovata stabilità, con temperature in aumento, tanto che sembrerà di essere tornati in estate.

Ma andiamo con ordine e vediamo cosa ci riservano le previsioni per sabato 12 e domenica 13 settembre.

Sabato mattina l'area ciclonica sarà ancora attiva e responsabile di un quadro meteorologico instabile su molti tratti della Sardegna, in particolare sulle coste orientali, dove avremo precipitazioni sparse, localmente temporalesche. Molte nubi andranno a coprire il cielo anche della Sicilia e, sul lato opposto del Paese, alcuni tratti dell'arco alpino, specie le zone di confine.

Si godrà un bel sole invece il resto dell'Italia dove la giornata si aprirà già con un clima gradevolmente estivo.

Col passare delle ore la situazione resterà incerta sulle due Isole maggiori, dove tra il pomeriggio e la serata continueranno ad alternarsi frequenti rovesci, specie sui settori meridionali della Sardegna e su quelli centro-orientali della Sicilia. Temporali sparsi potranno altresì interessare i rilievi alpini, mentre un caldo sole bacerà il resto del Paese, con temperature decisamente elevate per la stagione.

Arriviamo cosi al secondo step del fine settimana. La Domenica inizierà solo con qualche residuo annuvolamento tra la Sicilia e la Calabria. Già dal primo pomeriggio però, anche su queste zone il tempo tornerà totalmente tranquillo e tutta l'Italia vivrà dunque un quadro meteorologico di stampo decisamente estivo, con temperature in ulteriore aumento, fino a raggiungere valori parecchio superiori alla media del periodo. (ilMeteo)