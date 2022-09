Meteo: Weekend con gelo glaciale e bufere di neve. Ecco dove colpirà. Leggi Il dettaglio

Meteo: Weekend con gelo glaciale con bufere di neve ecco dove colpirà. Leggi Il dettaglio

Il Generale Inverno ha deciso di alzare la voce e nel corso del prossimo weekend, quello di San Valentino, vivremo una fase molto fredda ed instabile. È in arrivo infatti un'ondata di gelo siberiana che porterà bufere di neve e temperature glaciali sull'Italia. Facciamo quindi il punto della situazione con le previsioni del dettaglio per Sabato 13 e Domenica 14.



ARRIVA IL GELO. Già dalle prossime ore una massa di aria molto fredda inizierà ad affluire dall'Europa orientale verso il bacino del Mediterraneo. Per questo motivo ci aspettiamo un vero e proprio tracollo delle temperature a partire dalle regioni nordorientali per poi estendersi a tutta l'Italia.



Sarà poi da sabato 13 che entreremo nel vivo di questa ondata gelida che provocherà anche la formazione di un minimo depressionario sul basso Tirreno e la possibilità di nevicate, anche sotto forma di bufere a causa del forte vento, fino in pianura e sulle coste di Marche, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia e Campania. Tra il pomeriggio e la serata non escludiamo la possibilità di fiocchi di neve a Pescara, Bari e Napoli. Nevicate in Calabria tra sera e notte fino a quote collinari (700 metri).



Condizioni meteo più stabili invece al Nord, con maggiori spazi soleggiati, salvo un po' di nevischio sulle Alpi occidentali. Saranno soprattutto le temperature a far parlare di sé, con valori glaciali: ci aspettiamo infatti minime sui -5/-7°C sulle pianure settentrionali e nelle valli interne del Centro, ma farà molto freddo anche di giorno. Basti pensare che al Nord non si andrà sopra gli 1°C nelle ore più "calde". Molto freddo anche al Sud, specie sui versanti ionici e adriatici dove soffierà molto forte la Tramontana. Sull'arco alpino e sugli Appennini il freddo sarà davvero pungente, pensate che specie al mattino sono previsti circa -15°C verso i 1000 metri di quota, e si scenderà sotto i -20°C oltre i 2000 metri.



Al momento le condizioni meteo sono previste in miglioramento nel corso di domenica 14, San Valentino, con più sole su buona parte dei settori, salvo qualche fiocco di neve fin sulle coste del medio e basso adriatico, interno campano, Basilicata e settore ionico calabrese. Le temperature si manterranno ancora molto rigide e ben sotto le medie climatiche di riferimento con ancora correnti gelide da Nord. (iLMeteo) (immagine di repertorio)

In aggiornamento