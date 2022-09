Allerta Meteo: Weekend con pioggia, neve e nubifragi anche violetti al centro-sud e gelate al nord.

L'inverno non molla la presa e non vuole saperne di abdicare. L'imminente weekend sarà caratterizzato da un clima non proprio consono alla stagione e pure il tempo non risulterà dei migliori, specie al Centro-Sud, dove oltre a vento e pioggia, avremo un'anomala neve, a quote davvero basse per il periodo. E se il Nord sarà sostanzialmente esente dal maltempo, qui ci penseranno le temperature a fare notizia, scendendo così tanto da provocare, durante le ore notturne e al primo mattino, addirittura estese gelate fin sulle pianure.



Attenzione, si tratterà di una situazione sì anomala, ma non del tutto straordinaria: il mese di marzo, infatti, ci ha spesso abituato a scherzetti di questo tipo, anche nel recente passato.

Ma cerchiamo di capire più concretamente cosa ci aspetta per le giornate di sabato 20 e domenica 21 marzo.

Dopo un venerdì già compromesso su diversi settori del Paese, la persistenza di una circolazione ciclonica a ovest della Sardegna, causerà una persistenza di venti freddi settentrionali che colpiranno praticamente tutta l'Italia, che sarà peraltro soggiogata dal maltempo soprattutto al Centro-Sud.



Sabato ci attende infatti una giornataccia proprio al Sud e su parte del Centro, segnatamente per Molise, Abruzzo e per i rilievi e le zone interne del Lazio. Su tutti questi settori si verificheranno piogge, temporali e nevicate a quote molto basse. Tra il pomeriggio e la serata, il brutto tempo potrà coinvolgere anche le Marche, dove la neve potrà arrivare addirittura a sfiorare le zone di pianura, mentre continuerà a cadere fino alla bassa collina su Abruzzo, Molise e sulle regioni meridionali, fatta eccezione per Calabria e Sicilia dove le quote saranno decisamente superiori.scenderà più in alto.



Situazione più tranquilla invece sui comparti centrali tirrenici e su gran parte del Nord, salvo per qualche modesto disturbo tra Lombardia ed Emilia, qui con qualche debole spruzzata di neve a bassa quota.

Ma sulle regioni settentrionali, come accennato, saranno le gelate notturne a fare notizia in quanto su molti tratti della Val Padana, complici le previste maggiori schiarite, le temperature notturne potrebbero scendere anche di alcuni gradi sotto lo zero.

Domenica il quadro meteo-climatico resterà praticamente invariato a causa della presenza di un secondo vortice ciclonico, questa volta in risalita dal Nord Africa. Se al Nord e su molti tratti del Centro (lato tirrenico), nonostante un clima ben frizzante, il tempo si manterrà decisamente asciutto, su Sardegna, Marche, Abruzzo, Molise e su tutto il Sud non cesseranno le precipitazioni, almeno fino a sera, ancora nevose fino in collina (4/500 metri), fatta eccezione sempre per i rilievi calabresi e siciliani.

Ciò rappresenterà il preludio a un inizio di prossima settimana ancora piuttosto freddino e incerto per molte aree del Centro-Sud, che risulteranno reiteratamente avvolte da un clima più invernale che primaverile. (iLMeteo)

In aggiornamento